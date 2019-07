Sabato 20 luglio 2019 - 13:35

Luca Parmitano e i colleghi partiti per la rampa di lancio

"Emozioni, tante e positive, mente focalizzata. Il team è carico"

Baikonur, 20 lug. (askanews) – Mancano circa 5 ore al lancio della missione Esa “Beyond” dell’astronauta italiano Luca Parmitano,

Il colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare e i colleghi d’equipaggio della Expedition 60/61, Aleksander Skvortsov e l’astronauta americano della Nasa Andrew Morgan hanno lasciato il Cosmonaut hotel di Baikonur per recarsi verso la rampa di lancio numero 1 del cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan dalla quale, alle 18.28 ora italiana partitanno per la Stazione spaziale internaizonale.

“Prima fermata: edificio 254 – ha twittato Parmitano – il pensiero tende a tornare ai saluti scambiati poco fa, alle mie figlie, agli amici. Emozioni, tante, ma positive – la mente è focalizzata. Il team è carico”.