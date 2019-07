Martedì 16 luglio 2019 - 16:08

Il MAXXI celebra l’Apollo 11, in diretta il lancio di Parmitano

Al museo romano tre eventi in collaborazione con Asi e Regione

Roma, 16 lug. (askanews) – Cinquanta anni fa decollava l’Apollo 11 con a bordo i primi uomini che avrebbero camminato sulla Luna, nella storica notte del 20 luglio del 1969. A cinquanta anni esatti da quell’evento l’Italia sarà protagonista di un’altra missione spaziale. L’astronauta italiano del corpo degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Luca Parmitano, partirà per la sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Dopo VOLARE dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) del 2013 ecco ora BEYOND, missione ESA, durante la quale l’astronauta rivestirà il ruolo di comandante della ISS assumendone il comando dai primi di ottobre, per la cosiddetta Expedition 61, missione di attività sulla Stazione da parte dell’equipaggio di cui è parte Parmitano.

Per seguire in diretta il lancio di Parmitano e per celebrare lo sbarco lunare, sabato 20 luglio ASI, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo e Regione Lazio organizzano un triplice evento che prevede la diretta del lancio di Parmitano previsto alle 18,28 ora italiana. Dopo il decollo della capsula Soyuz, alle 20,00 il pubblico potrà assistere all’inaugurazione della mostra Lunar City, a cura di Alessandra Bonavina: fotografie e video che raccontano l’esplorazione del nostro satellite, esposizione realizzata anche in collaborazione con INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) ed ESA, con il supporto della NASA e dell’Ambasciata Americana in Italia. A conclusione della serata, alle 21, nella piazza del MAXXI proiezione del trailer del docufilm Lunar City, sempre di Alessandra Bonavina e, a seguire, live set di Martux_m e Giulio Maresca dal titolo Apollo 11 Reloaded, anch’esso dedicato al primo sbarco lunare.

Alle 17 all’Auditorium del MAXXI si aprirà la sezione dedicata all’evento di lancio della Missione ESA BEYOND con i saluti istituzionali di Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI, Giorgio Saccoccia, Presidente Agenzia Spaziale Italiana e di Gian Paolo Manzella, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, “Lazio Creativo” e Innovazione della Regione Lazio, che accompagneranno gli ospiti ad assistere alle fasi di decollo dell’astronauta. Saranno presenti, tra gli altri, il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della ricerca Marco Bussetti, il Vicesindaco di Roma, Luca Bergamo.

“Da sempre la Luna e il cosmo -dice Giovanna Melandri – sono fonte di ispirazione per gli artisti. E anche gli artisti contemporanei e i creativi del nostro tempo non sfuggono al loro fascino e al loro mistero. Penso alla mostra Gravity – che già nel 2018 ha visto MAXXI, ASI E INFN far dialogare artisti e scienziati sul Cosmo – e anche alle Geografie di Maria Lai, parte della bellissima mostra attualmente in corso a lei dedicata: atlanti astrali fantastici che immaginano universi non ancora conosciuti. Per questo il MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, non poteva non impegnarsi, questa volta insieme ad ASI e Regione Lazio, in questo progetto dal duplice significato, che celebra un avvenimento che ha cambiato il mondo e guarda al futuro-contemporaneo con il lancio della missione BEYOND. Sarà emozionante seguire dal MAXXI il lancio di Luca Parmitano”.

“L’allunaggio è stato davvero un enorme passo per l’umanità che ha dato – sottolinea Giorgio Saccoccia – un forte impulso internazionale allo sviluppo e alla tecnologia dedicata alla vita quotidiana. Ha aperto le porte a un nuovo mondo che oggi ci permette di guardare ancora più in là. Al di là delle celebrazioni dobbiamo, ora, puntare lo sguardo verso le prossime sfide a cui il mondo spaziale è chiamato. La coincidenza dell’anniversario dei 50 anni della conquista umana della Luna e l’avvio della seconda missione di Luca Parmitano ci permette di focalizzare il ruolo dell’Italia nell’ambito di un settore all’avanguardia ed economicamente strategico. Gli astronauti sono tra gli ambasciatori del protagonismo italiano internazionale in un settore alla frontiera della conoscenza, della scienza e dalla forte valenza economica. La spinta economica, la cosiddetta Space Economy, è una leva finanziaria fondamentale e strategica per la crescita del paese che in questo comparto si posiziona tra le grandi potenze dello spazio a livello mondiale, con una presenza e una tecnologia avanzata in tutti gli ambiti. Guardando oltre, come suggerisce il nome della missione di Parmitano, facciamo a lui i nostri auguri per l’avvio della missione dell’ESA Beyond anche come momento per ricordare che si stanno muovendo prossimi passi che porteranno a nuove e imminenti missioni verso la luna”.

“Celebrare i cinquant’anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna – dice l’Assessore Gian Paolo Manzella – è ricordare una delle più grandi sfide vinte dall’Uomo. Per il Lazio significa anche ricordare che siamo una regione dello spazio. Il ricordo di quella impresa deve, quindi, portarci ad investire su un settore strategico della nostra economia. E con un grande futuro davanti a sé. Ma ricordare l’Uomo sulla Luna è anche ricordare il compito e la potenzialità della politica. Nel 1961 John Fitzgerald Kennedy annunciò che entro dieci anni gli Usa sarebbero andati sulla Luna e che lo avrebbero fatto non perché sarebbe stato facile, ma perché era difficile e perché quell’obbiettivo avrebbe permesso di misurare il meglio delle forze del Paese. Un modo di concepire la politica che deve spingerci a scegliere sfide sempre più grandi”.

Luca Parmitano si aggancerà alla Stazione Spaziale Internazionale dopo circa sei ore dal decollo previsto dal cosmodromo di Baikonur e resterà a bordo della stazione fino al 6 febbraio 2020. Nel corso della sua missione, Parmitano avrà il compito di seguire oltre 200 esperimenti, 6 dei quali proposti dall’ASI. Con questa missione Parmitano farà salire a 12 il numero dei voli che hanno avuto a bordo i 7 astronauti italiani che fino ad oggi sono stati lanciati nello spazio. Gli esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana sono realizzati con la collaborazione di diversi enti e università italiane e internazionali e sono: NUTRISS; ACOUSTIC DIAGNOSTICS; XENOGRISS; LIDAL; Mini-EUSO; Amyloid Aggregation. Gli esperimenti saranno presentati dai responsabili nel corso della serata insieme alle attività di partnership legate alla SciroccoFilm per la Web Series Beyond, a Feltrinelli con la nuova grafic novel, Luna 2069 di Leo Ortolani con Rat-Man e Sergio Bonelli Editore per Stazione Spaziale Internazionale, volume a fumetti di Nathan Never realizzato interamente a colori da Bepi Vigna e Sergio Giardo. Due speciali personaggi ideati dalla Playmobil saranno, inoltre, protagonisti di questa missione.