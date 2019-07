Lunedì 15 luglio 2019 - 17:08

Spazio, Apollo 11: sito web per rivivere la missione in tempo reale

Sviluppato da un ricercatore Nasa, basato su materiale storico

Roma, 15 lug. (askanews) – Sul web è possibile rivivere attimo per attimo la missione Apollo 11, partita il 16 luglio 1969 dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida a bordo del razzo vettore Saturn V con a bordo gli astronauti statunitensi Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins, e che ha coronato il sogno di portare l’uomo sulla Luna. Il 20 luglio, infatti, prima Armstrong e poi Aldrin misero piede sul nostro satellite.

Un evento seguito con emozione e trepidazione allora da milioni di persone nel mondo e che oggi – quando si celebrano i 50 anni dalla missione della Nasa – è possibile rivivere anche grazie a Ben Feist, un ricercatore della Nasa specializzato nella visualizzazione di dati relativi a voli spaziali, che ha sviluppato apolloinrealtime.org/11. Il sito ripropone la missione Apollo 11 così come si è svolta 50 anni fa basandosi su materiale storico allineato temporalmente rispetto al Ground Elapsed Time, l’orologio master della missione. I filmati del controllo missione, quelli girati dagli astronauti e le trasmissioni televisive trasmesse dallo spazio e dalla superficie della Luna, sono stati accuratamente posizionati nei momenti esatti in cui sono stati girati durante la missione, così come ogni foto scattata e ogni parola pronunciata.

Nel sito – segnala Media Inaf, il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica – è possibile scegliere se iniziare a ripercorrere la missione un minuto prima del lancio (bottone arancione T-minus1m) oppure proiettarsi nel momento esatto in cui si clicca, di 50 anni fa (bottone blu Now).

Una volta entrati nel controllo missione, selezionando uno dei due bottoni, l’applicazione permette di esplorare qualsiasi momento della missione utilizzando il navigatore temporale che si trova nella parte superiore dello schermo. La barra più in alto rappresenta l’intera missione, dal countdown al rientro. Le due barre sotto forniscono degli ingrandimenti della linea del tempo superiore. Selezionando trascrizioni, foto, commenti o momenti particolati del tour guidato, l’applicazione permette di saltare all’istante della missione in cui si sono verificati.

Cliccando sul pulsante “mission control audio” è possibile sentire tutti i canali audio del controllo missione, come il canale “space-to-ground” (orecchio sinistro), il “capcom” (orecchio destro) e il registratore di bordo (al centro, se disponibile). Selezionando un canale audio in particolare, l’audio principale della missione viene silenziato e si apre il pannello audio “mission control” che riproduce l’audio “live” di quel canale in quel particolare momento. Chiudendo questo pannello audio, si riattiva l’audio principale e si continua la riproduzione della missione.

I 50 canali audio del controllo missione, che coprono un totale di oltre 11mila ore di lunghezza, sono stati digitalizzati e ripristinati solo di recente e sono stati resi disponibili al pubblico in questo sito, per la prima volta.