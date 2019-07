Venerdì 12 luglio 2019 - 16:39

Avio, Comitato Spazio: pieno supporto, è capacità strategica

Dall'organismo interministeriale messaggio dopo anomalia Vega

Roma, 12 lug. (askanews) – “Il lanciatore spaziale Vega, nelle prime ore di ieri mattina, ha sfortunatamente sofferto la prima anomalia in volo dopo 14 successi consecutivi. Vega è il vettore europeo dedicato al lancio di piccoli satelliti, realizzato dall’industria italiana Avio nell’ambito di un progetto dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea). È in corso, da parte di una commissione di inchiesta indipendente, un’investigazione sulle cause dell’anomalia che ha portato alla perdita del lanciatore e di un satellite di osservazione della Terra”.

Lo scrive il Comitato Interministeriale per le politiche dello Spazio e l’Aerospazio, che “unitamente all’Agenzia Spaziale Italiana, garantiscono il pieno supporto ad Avio per conferire continuità alle attività di accesso allo Spazio che rappresentano una capacità strategica per il Paese”.