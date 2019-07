Giovedì 11 luglio 2019 - 09:21

Spazio, fallisce la missione 15 del lanciatore Vega

Payload il satellite militare Emirati Arabi Uniti Falcon Eye 1

Roma, 11 lug. (askanews) – A circa due minuti dal decollo dalla Guyana francese del lanciatore Vega per la missione numero 15, si è verificata un’anomalia poco dopo l’accensione del secondo stadio (Zefiro 23), che ha portato alla conclusione prematura della missione.

Lo rende noto Avio, evidenziando come siano “in corso analisi dei dati per chiarire le ragioni di quanto accaduto”. Nelle prossime ore verrà istituita una commissione di inchiesta indipendente.

La missione aveva come payload il Falcon Eye 1, un satellite militare di osservazione terrrestre ad alta risoluzione per le forze armate degli Emirati Arabi Uniti, realizzato da Airbus Defense and Space con Thales Alenia Space che ha fornito il sistema ottico per la rilevazione delle immagini. Falcon Eye 1 è il primo di due satelliti di sorveglianza ordinati dalle forze armate emiratine.