Lunedì 8 luglio 2019 - 17:14

Prima immagini della Terra dalla vela spaziale LightSail 2

Previsto a breve il dispiegamento della vela da 32 metri quadri

Milano, 8 lug. (askanews) – La vela spaziale LightSail 2 dell’americana Planetary Society ha scattato le prime immagini dalla sua orbita a 720 Km d’altezza dalla superficie della Terra. Il veicolo spaziale ha ritratto un pezzo del pianeta con il Sole sullo sfondo a destra, prima di tuffarsi nel suo tramonto orbitale.

Sulla foto non sono state apportate correzioni, quindi si vedono anche alcuni artefatti, dovuti alla distorsione della luce da parte degli obiettivi fish-eye delle fotocamere montate su uno dei pannelli solari che hanno un campo visivo di circa 180 gradi.

Scattati anche alcuni “selfie” in bassa risoluzione che mostrano l’interno del veicolo spaziale prima del dispiegamento della vela.

Lanciata il 25 giugno 2019 con un razzo Falcon Heavy della SpaceX e costruita grazie a finanziamenti privati ottenuti dalla Planetary Society con una raccolta fondi, la LaightSail2 è la prima vela spaziale mai lanciata in orbita con l’obiettivo di dimostrare la validità delle tecniche di propulsione solare che sfruttano le particelle del cosiddetto “vento solare” come potenziale spinta per le navette.