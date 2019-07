Mercoledì 3 luglio 2019 - 12:21

Eclissi solare totale, dal Cile le immagini spettacolari

Il 2 luglio mille visitatori all'Osservatorio La Silla dell'Eso

Roma, 3 lug. (askanews) – Oltre mille visitatori hanno raggiunto l’Osservatorio di La Silla dell’Eso in Cile per assistere ieri, 2 luglio, a un evento astronomico raro: l’eclissi totale di sole, visibile quest’anno in Sud America. L’ultima eclissi totale di Sole visibile da La Silla risale alla fine del Sedicesimo secolo, e la prossima non si verificherà prima del 2231, cioè tra ben 212 anni.

L’European Southern Observatory ha deciso di celebrare con un unico evento l’eclissi solare totale e i 50 anni di operatività dell’Osservatorio di La Silla aprendo le porte del sito e dando così la possibilità a persone arrivate da ogni parte di assistere allo spettacolo dell’eclissi sullo sfondo del paesaggio cileno, al resto del mondo di seguirlo via web e ad alcuni gruppi di scienziati di utilizzare telescopi e strumenti per condurre osservazioni ed esperimenti.

Durante l’eclissi la Luna, passando tra la Terra e il Sole, ha gradualmente coperto il disco solare bloccandone la luce fino a raggiungere la totalità, che ha interessato una fascia di circa 150 chilometri di larghezza nel Cile settentrionale, trasformando dunque il giorno in notte per circa due minuti. A La Silla, infatti, la Luna ha iniziato a oscurare il Sole nel pomeriggio.