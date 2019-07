Lunedì 1 luglio 2019 - 14:08

A Roma il workshop aerospaziale italo-israeliano

Ofer Sachs, ambasciatore d'Israele in Italia: sfruttare sinergie

Milano, 1 lug. (askanews) – “Eventi come l’Italy-Israel Industry Workshop on Space Technologies hanno un forte potenziale strategico per sfruttare le sinergie tra le nostre industrie ed ecosistemi di ricerca. Un bilaterale che vede confrontarsi le due agenzie spaziali, le istituzioni e le numerose aziende, costituisce un’occasione unica che riflette gli interessi condivisi e la complementarietà delle rispettive capacità”. Così l’Ambasciatore d’Israele in Italia, Ofer Sachs durante i discorsi inaugurali dell’Italy-Israel Industry Workshop on Space Technologies di Roma.

“Negli ultimi anni – ha aggiunto – lo Stato d’Israele è stato coinvolto nei progetti internazionali di ricerca spaziale, guadagnandosi una reputazione mondiale grazie ai suoi successi e alle sue applicazioni. L’attività di ricerca del settore spaziale in Israele contribuisce sostanzialmente all’economia del paese e si pone come traino per la ricerca in alcuni settori strategici, dalla sicurezza all’agricoltura, dalla desertificazione e water management alla farmaceutica e sanità. Aree multidisciplinari in cui Israele e Italia vantano ottime potenzialità. Tra queste, l’industria spaziale si configura come uno dei campi in comune in cui la cooperazione concorre al raggiungimento di importanti obiettivi per l’intera comunità”.