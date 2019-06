Martedì 25 giugno 2019 - 12:03

Nasce Intergruppo parlamentare per lo Spazio. La firma alla Camera

Convegno "Spazio all'Italia" promosso da Formiche e Airpress

Roma, 25 giu. (askanews) – Maggioranza e opposizione insieme per lo Spazio. Una ventina tra deputati e senatori hanno partecipato oggi al lancio del nuovo Intergruppo parlamentare per il settore aerospaziale. L’obiettivo è sensibilizzare il Parlamento in modo trasversale, sia attraverso le commissioni, sia attraverso i gruppi politici, ai temi dell’aerospazio italiano.

La firma a Montecitorio, nell’ambito dell’evento “Spazio all’Italia” organizzato da Formiche e Airpress. Sono intervenuti, oltre ai deputati e senatori, il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca Marco Bussetti; il segretario del Comitato interministeriale per lo spazio, insediato a Palazzo Chigi, Carlo Massagli; il consigliere del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefano Gualandris e il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) Giorgio Saccoccia.

Il nuovo Intergruppo sarà uno strumento per dare visibilità e attenzione allo Spazio quale settore trainante per lo sviluppo del Paese e per il suo posizionamento nel novero delle potenze spaziali. L’iniziativa segue l’esperienza positiva della passata legislatura, quando l’Intergruppo costituito nell’ottobre del 2014 fu protagonista del processo che portò all’adozione della nuova governance nazionale, accentrando la responsabilità politica del comparto nelle mani del presidente del Consiglio e fornendogli il supporto di un apposito Comitato interministeriale. Oggi come allora, spiegano i promotori, l’esigenza su cui poggia l’iniziativa è rafforzare l’approccio da “sistema-Paese”, coinvolgendo sul tema il Parlamento, il governo, le istituzioni, le componenti industriali e il mondo della ricerca.