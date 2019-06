Lunedì 17 giugno 2019 - 11:04

Aerospazio, a Le Bourget l’Asi presenta prime immagini di Prisma

Al via il 53° International Paris Air Show

Roma, 17 giu. (askanews) – Si apre oggi il 53° International Paris Air Show, uno degli appuntamenti fieristici più attesi del settore aerospaziale. L’evento, che a cadenza biennale si dà il cambio con la kermesse di Farnborough, si terrà dal 17 al 23 giugno 2019.

La manifestazione – allestita nella piccola località a nordest di Parigi, dove fu costruito il primo aeroporto civile di Francia – è divenuta ormai da tempo il luogo di incontro privilegiato per gli operatori del settore. Il programma prevede quattro giornate a loro completamente dedicate, mentre negli ultimi tre giorni le porte sono aperte anche al grande pubblico.

L’Agenzia Spaziale Italiana sarà presente anche in questa edizione con una delegazione e con il proprio stand istituzionale (n. G278, hall n. 1), articolato in cinque aree tematiche (Osservazione della Terra, Osservazione dell’Universo, Lanciatori, Telecomunicazioni e Stazione Spaziale Internazionale).

L’ASI, inoltre, – si legge sul sito dell’Agenzia – sarà presente alla tavola rotonda “Evolution in supply chain relationships: innovation and clustering as ‘must haves’ for global market leadership”, in programma il 18 giugno 2019, ore 11.00, presso lo stand della Regione Piemonte. Lo stesso giorno lo stand dell’Agenzia spaziale italiana ospiterà alle 13.45 una conferenza stampa, organizzata insieme ai partner industriali OHB Italia e Leonardo, per presentare le prime immagini pocessate di PRISMA, il satellite dimostratore dell’Asi per l’Osservazione della Terra lanciato il 22 marzo scorso.

All’incontro parteciperanno Giorgio Saccoccia (presidente dell’Asi), Luigi Pasquali (coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo) e Roberto Aceti (ceo di OHB Italia). A illustrare le immagini realizzate da Prisma saranno Roberto Formaro (capo del Dipartimento Tecnologie e Ingegneria di Asi) e Francesco Longo (responsabile dell’Ufficio Programmi Asi e program manager di Prisma).

Il satellite Prisma completa l’offerta attuale nel segmento spaziale di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Italiana – finora essenzialmente basato sui Radar ad Apertura Sintetica della costellazione COSMO-SkyMed – con un sensore ottico iperspettrale innovativo, in grado di acquisire immagini della superficie terrestre contenenti informazioni sulla composizione chimico-fisica degli oggetti presenti nella scena osservata e quindi di fornire un contributo informativo unico per diverse applicazioni.

Prisma, di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana, rappresenta un’eccellenza derivata dalle capacità scientifica e industriale del nostro Paese di fare squadra. Il satellite è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica iperspettrale, oltre a diversi equipaggiamenti di bordo, come i sensori d’assetto e il pannello solare.