Venerdì 14 giugno 2019 - 18:03

Il team vincitore dei Cy4Games vince alla competizione hacker di singapore

Hacker etici

Roma, 14 giu. (askanews) – Oggi a Singapore, nell’ambito della prestigiosa competizione per hacker etici Cyber Defenders Discovery Camp (CDDC), organizzata dal Defence Science and Technology Agency (DSTA), due team italiani si sono aggiudicati il secondo ed il terzo posto. La partecipazione dei team italiani è stata possibile grazie al fattivo impegno di Cy4gate, partecipata di Elettronica Group, che ha promosso lo scorso 6 maggio la competizione hacker Cy4games, i cui vincitori sono stati mandati a rappresentare l’Italia in quella che è considerata la più grande competizione per hacker al mondo.

I team italiani, si sono aggiudicati oggi il secondo e terzo posto nel girone riservato ai team internazionali della competizione, subito dopo i primi classificati, un team rumeno composto da ragazzi già professionalmente attivi in questo ambito. Motivo di particolare orgoglio è che questa vittoria ha portato in alto la bandiera italiana anche davanti a paesi come Israele, notoriamente conosciuti per l’elevata competenza nel contrasto alle minacce cyber.

Cy4gate è onorata di aver contribuito al battesimo di questo talentuoso gruppo di hacker etici e di aver consentito la loro partecipazione alla competizione. Questa opportunità è stata resa possibile anche grazie ai profondi legami di Elettronica con il DSTA di Singapore, facilitati dalla presenza di un ufficio di rappresentanza guidato da Gianluca Trezza in quella che è considerata la regione a più alta spinta innovativa nel continente.

Il team vincitore del secondo posto era composto da Alessio Amatucci, Giorgio Bernardinetti, Vittorio Mignini e Cristiano Regni, mentre Enzo Valentino Cristofaro e Nalin Dhingra si sono classificati al terzo posto. Tutti i ragazzi frequentano l’Università degli Studi di Perugia. I premi sono stati consegnati da Heng Chee How, Senior Minister of State for Defence, e da Tan Peng Yam, Chief Executive del DSTA, i quali hanno rimarcato l’importanza di promuovere iniziative volte a costruire una solida cultura della sicurezza cibernetica, molto sentita nel paese.

A seguito del risultato conseguito dai giovani studenti, l’Amministratore Delegato Eugenio Santagata ha rimarcato la centralità della formazione nella mission quotidiana di Cy4gate, affermando che “questa iniziativa si colloca nel solco delle molte altre che Cy4gate, pur essendo una giovane realtà, sta promuovendo al fine di accrescere competenze sempre più necessarie in un mondo altamente vulnerabile alle minacce cibernetiche. Questa vittoria è un messaggio positivo per i giovani ragazzi italiani ed un indicazione per nuovi profili professionali a cui guardare sempre con maggiore attenzione.” Elettronica Group, con sede a Roma, è da quasi 70 anni un leader mondiale nel settore dell’Electronic Warfare, fornendo servizi di sorveglianza strategica, autodifesa e sistemi di attacco elettronico per usi navali, aerei, terrestri alle Forze Armate e ai Governi di 30 paesi. Controllata dalla famiglia Benigni, con Thales e Leonardo nella compagine azionaria è parte di un Gruppo a cui appartengono anche CY4GATE, specializzata in Cyber EW, Cybersecurity e Intelligence, e Elettronica Gmbh, controllata tedesca specializzata nella progettazione di sistemi di Homeland Security.

CY4GATE nasce da una joint venture tra la romana ELETTRONICA S.p.A, leader internazionale nel campo della Electronic Warfare, ed Expert System, azienda modenese leader nel settore del Cognitive Computing. Dall’unione del know-how in ambito Electronic Warfare e di sfruttamento dello spettro elettromagnetico di ELETTRONICA con i software e le competenze nella gestione e analisi delle informazioni di Expert System, CY4GATE opera in maniera sistematica in ambito della Cyber Electronic Warfare, Cyber Intelligence e Cyber Security offrendo un’ampia gamma di soluzioni alle Agenzie di intelligence, alle Organizzazioni governative della sicurezza (militari e non) e alle aziende.