Venerdì 7 giugno 2019 - 08:01

Guida autonoma, Leonardo e PoliHub lanciano “Innovathon”

L'8 e 9 giugno a Milano la sfida tecnologica per i millennials

Milano, 7 giu. (askanews) – Si chiama “Innovathon” ed è un Hackathon per giovani universitari, chiamati a progettare e realizzare un prototipo funzionante di sistema a guida autonoma. Una maratona di due giorni, all’insegna dell’innovazione e della creatività, un business game grazie al quale i giovani talenti potranno misurare le proprie capacità di problem solving attraverso soluzioni software e di elettronica.

Promosso da Leonardo, tra le prime dieci società a livello globale nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, insieme a PoliHub, terzo incubatore universitario di startup al mondo, Innovathon si terrà l’8 e 9 giugno 2019 nella sede di PoliHub, Innovation District & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, con l’obiettivo di stimolare la competizione di neolaureati e laureandi in discipline STEM (Science, Technologies, Engineering and Mathematics) su tematiche legate alla tecnologia.

Attraverso l’Hackathon, un modo non convenzionale di fare innovazione per sviluppare nuove idee, i partecipanti utilizzeranno il proprio bagaglio di conoscenze tecniche mettendo alla prova, in una sfida progettuale, creatività, spirito di adattamento, teamworking e capacità di problem solving. I giovani universitari si confronteranno con professionisti, esperti del settore e mentor per finalizzare i progetti attraverso gli strumenti e le metodologie del network di PoliHub.

I candidati saranno ammessi alla competizione sia singolarmente sia in team composti da un minimo di due fino a un massimo di cinque persone. Le iscrizioni saranno aperte sino alle ore 23.59 del prossimo 2 giugno.

La giuria sarà composta da esperti del settore. Al primo classificato sarà conferito un premio in denaro. I partecipanti avranno anche la possibilità di entrare in contatto con la realtà aziendale di Leonardo, che valuterà la possibilità di specifici percorsi di inserimento.

La competizione testimonia l’impegno di Leonardo per la diffusione della cittadinanza scientifica e la valorizzazione del talento delle giovani generazioni, attraverso la collaborazione con il mondo accademico.

Maggiori informazioni sul sito web polihub.it.