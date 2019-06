Mercoledì 5 giugno 2019 - 17:48

Al Politecnico di Milano nasce il medico-ingegnere

Il nuovo corso di laurea Medtec school forma i medici del futuro

Milano, 5 giu. (askanews) – Dalla collaborazione tra Humanitas University e Politecnico di Milano nasce Medtec School, nuovo corso di laurea internazionale in Medicina unico al mondo, che integra e potenzia le competenze della figura professionale del medico chirurgo con quelle tipiche dell’Ingegneria Biomedica e ha l’ambizioso obiettivo di preparare i medici del futuro, capaci di operare in ambienti hi-tech.

Medicina di precisione, terapie geniche, intelligenza artificiale, neuro-robotica e big data, infatti, sono solo alcuni dei temi con cui i futuri medici si troveranno sempre più a confrontarsi quotidianamente e che dovranno saper gestire al meglio per il bene del paziente.

Il nuovo corso di Laurea, in lingua inglese, offre un percorso formativo di 6 anni del tutto innovativo e creato ad hoc dai docenti di Humanitas University e del Politecnico. L’obiettivo è formare medici in grado di comprendere a fondo e gestire consapevolmente le tecnologie avanzate che caratterizzano – e sempre più caratterizzeranno in futuro – la professione medica, per offrire ai pazienti cure innovative e personalizzate. Al termine del percorso di studi, i laureati in Medicina potranno richiedere al Politecnico il rilascio anche della Laurea triennale in Ingegneria Biomedica, per poi proseguire secondo la loro vocazione: nella pratica medica nelle Scuole di Specializzazione, nella ricerca medica e ingegneristica con PhD tecnici o direttamente nell’industria.

Con 50 posti disponibili per anno, Medtec School sarà ospitato in un nuovo edificio in grado di riflettere anche architettonicamente e nell’organizzazione degli spazi l’integrazione tra Medicina e Ingegneria caratteristica del Corso: laboratori aperti e modulabili, che si connettono con le aule in cui si svolgono le lezioni frontali, favoriranno lo scambio di conoscenze e la comunicazione tra studenti e docenti di discipline diverse. Il nuovo edificio sorgerà nel Campus di Humanitas University, green e hi-tech, con un Simulation Center fra i più avanzati in Europa. La costruzione si avvale del contributo di un’importante donazione privata, proprio come già accaduto per il Mario Luzzatto Simulation Center.

La vicinanza con l’ospedale e con i laboratori di ricerca rappresenta un valore aggiunto per la crescita dei nuovi professionisti. Humanitas, policlinico ad elevata specializzazione considerato uno degli ospedali tecnologicamente più avanzati d’Europa, è un vero e proprio teaching laboratory dove gli studenti di Medtec School avranno la possibilità di entrare fin dall’inizio del loro percorso.