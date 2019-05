Mercoledì 29 maggio 2019 - 13:42

Pubblicato bando per progettare nuovo edificio Human Technopole

Sarà la sede principale dei laboratori, superficie 35.000 mq

Milano, 29 mag. (askanews) – La Fondazione Human Technopole e la società Arexpo hanno presentato il bando internazionale per la progettazione di un nuovo edificio, con una superficie complessiva massima di 35.000 metri quadrati, che sarà la sede principale dei laboratori di ricerca dell’istituto. Il bando prevede che il fabbricato sia pensato per costare al massimo 94,5 milioni di euro e per essere costruito in 1.100 giorni consecutivi al massimo, pari a circa tre anni. Sarà uno dei fiori all’occhiello di Mind, Milano Innovation District, che sta sorgendo nell’area che ha ospitato Expo 2015.

La nuova costruzione, una volta completata, ospiterà laboratori, strumentazioni scientifiche e fino a 800 postazioni di lavoro per ricercatori. Oltre alla progettazione del nuovo edificio verranno sviluppate le aree di connessione tra i diversi edifici che compongono l’istituto, comprendendo le pertinenze del nuovo edificio, i collegamenti tra questo e gli edifici esistenti e le aree esterne.

Human Technopole è committente delle prestazioni di progettazione mentre Arexpo funge da stazione appaltante su delega. Il bando è stato pubblicato sul sito del committente e sulla piattaforma Concorrimi.it. La gara prevede due fasi consecutive: nella prima vi sarà una procedura anonima per individuare le sette migliori proposte progettuali, che accederanno alla fase successiva. Nella seconda parte del processo di selezione, sempre in forma anonima, si individuerà il vincitore. Il nuovo edificio sarà la sede di ricercatori e di personale tecnico ed amministrativo di supporto per un totale complessivo di 1.000 addetti.