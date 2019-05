Lunedì 13 maggio 2019 - 13:37

Pint of Science Italia, la divulgazione scientifica entra nei pub

Dal 20 al 22 maggio oltre 300 speaker in 74 pub di 23 città

Roma, 13 mag. (askanews) – Al via la quinta edizione italiana di “Pint of Science”, l’evento di divulgazione scientifica che porta gratuitamente la scienza nei pub. Dal 20 al 22 maggio saranno oltre 70 i pub coinvolti in 23 città italiane (Avellino, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Genova, L’Aquila, Lucca, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Rovereto, Sarno, Siena, Torino, Trento, Trieste) e oltre 300 i ricercatori che si alterneranno nell’evento di divulgazione scientifica internazionale organizzato in Italia dall’Associazione “Pint of Science Italia”. La manifestazione si svolgerà contemporaneamente anche in 24 Paesi nel mondo coprendo tutti i continenti.

Gli argomenti trattati – spiegano gli organizzatori – riguarderanno tematiche di grande attualità e verranno presentati in un luogo informale consentendo al grande pubblico di partecipare, intervenire e appassionarsi alla scienza più facilmente. Dai buchi neri alla fisica quantistica; dai cambiamenti climatici al deep learning; e poi robotica, biotecnologie, vulcani, social network, staminali, droni i e perfino archeologia da strada. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Sei le aree tematiche in cui si articolano i talk di “Pint of Science”: Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia e psichiatria), Atoms to Galaxies (chimica, fisica e astronomia), Our Body (biologia umana), Planet Earth (scienze della terra, evoluzione e zoologia), Tech Me Out (tecnologia) e Social Sciences (legge, storia e scienze politiche). Durante ognuna delle tre serate, ciascuno dei 74 pub coinvolti ospiterà presentazioni interattive di circa 40 minuti alle quali seguiranno le domande del pubblico, in un’atmosfera resa colloquiale e distesa anche grazie alle birre spillate durante la conversazione.

“Pint of Science risponde al nostro desiderio di rendere la scienza alla portata di tutti in un contesto informale come il pub sotto casa – spiega Alessia Tricomi, responsabile nazionale e presidente dell’Associazione Culturale Pint Of Science Italia-. Il format, ormai collaudato essendo questa la ottava edizione a livello mondiale e la quinta in Italia, consiste nel mettere insieme un pubblico di semplici appassionati insieme a ricercatori impegnati in temi di grande attualità nel campo delle scienze. Il tutto con un linguaggio che al tempo stesso risulti semplice ma non banale. Parliamo di scienza ma davanti a un boccale di birra è il nostro slogan!”.

Ad esempio a Milano Letizia Leocani (AISM) parlerà di neuroscienze e riabilitazione, a Roma sarà la ricercatrice Pia Astone (INFN Sezione di Roma1), tra i protagonisti della scoperta delle onde gravitazionali, a raccontare come sono state osservate e come vengono prodotte nelle collisioni tra buchi neri, mentre a Napoli sarà il professor Bruno Siciliano (Università di Napoli Federico II) a raccontare le sue ricerche nel campo della robotica. Ancora Catania avrà tra i suoi ospiti Isabella Pagano, direttrice del locale Osservatorio Astrofisico, che parlerà delle future missioni spaziali dell’INAF, mentre Matteo Marsili (ICTP) a Trieste tratterà un tema caldo e complesso, ossia il legame tra “conseguenze indesiderate” e la complessità della nostra società, e a Trento il professor Roberto Battiston (Università di Trento) condurrà gli ascoltatori in un viaggio alla scoperta degli esopianeti.

Inoltre, come negli anni precedenti, in linea con lo spirito di Pint of Science, nelle serate “Beautiful Mind” sponsorizzate dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) la manifestazione vedrà la presenza di volontari dell’AISM e di persone con sclerosi multipla che sottolineeranno l’importanza della ricerca scientifica e sensibilizzeranno il pubblico su una malattia ancora parzialmente sconosciuta.

Pint of Science è un evento completamente gratuito e non a scopo di lucro, che esiste grazie al contributo degli sponsor principali: INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), SIERR (Società Italiana Embriologia Riproduzione e Ricerca). Inoltre, ogni città si avvale del sostegno di numerose realtà locali.