Venerdì 3 maggio 2019 - 11:34

ERC, 54 premi Proof of Concept per sondare potenziale della ricerca

Finanziamenti riservati a chi ha già vinto un Grant europeo

Roma, 3 mag. (askanews) – In tutto sono 54 i vincitori di ERC Proof of Concept Grants che potranno contare su un contributo aggiuntivo di 150mila euro per esplorare il potenziale sociale o commerciale delle idee sviluppate nei loro laboratori.

L’European Research Council ha infatti assegnato 54 finanziamenti Proof of Concept (134 le domande presentate) ad altrettanti ricercatori già destinatari di un Grant dell’organismo europeo. Quest’anno il budget complessivo per Proof of Concept è di 25 milioni di euro e l’annuncio dell’Erc riguarda l’esito della prima delle tre call previste per il 2019. Dal 2011 sono stati 900 i riceratori che si sono aggiudicati questo Grant.

I progetti premiati coprono diversi ambiti: da un nuovo test non invasivo per la fibrosi cistica nei bambini a un programma di trattamento per bambini rifugiati traumatizzati, a un processo per identificare nuovi antibiotici a cui i batteri hanno meno probabilità di adattarsi e resistere nel tempo.

Le borse sono state assegnate a ricercatori che lavorano in 15 paesi: Austria (1 borsa), Belgio (2), Finlandia (3), Francia (3), Germania (4), Ungheria (1), Irlanda (2), Israele ( 3), Italia (2), Lussemburgo (1), Paesi Bassi (8), Portogallo (2), Spagna (4), Svizzera (5) e Regno Unito (13).

Due i ricercatori premiati che lavoreranno in Italia: Francesco De Angelis, Istituto Italiano di Tecnologia, per il progetto MAREP MAssive intracellular REcording for Pharmacology e Daniele Fausti, Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A, per COBRAS COvariance Based RAman Spectrometer (COBRAS).