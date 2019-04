Mercoledì 17 aprile 2019 - 12:42

Osservazione della Terra, a Milano il “Living Planet Symposium”

Dal 13 al 17 maggio l'evento dell'Esa in collaborazione con Asi

Roma, 17 apr. (askanews) – L’Osservazione della Terra sarà protagonista a Milano dal 13 al 17 maggio con il “Living Planet Symposium” dell’Agenzia spaziale europea. L’evento, che si svolge con cadenza triennale, rappresenta la più grande conferenza al mondo sul tema dell’Osservazione della Terra e offre l’opportunità di ascoltare alcuni dei più eminenti scienziati nel campo delle scienze della Terra e apprendere come satelliti allo stato dell’arte e nuove tecniche di misurazione dallo spazio stanno controllando il battito del nostro pianeta.

L’evento, organizzato con il supporto dell’Agenzia spaziale italiana, si terrà al MiCo – Milano Convention Center dal 13 al 17 maggio. Una settimana densa di sessioni e conferenze che toccheranno diversi aspetti dell’Osservazione della Terra, come il monitoraggio dei gas serra, il cambiamento climatico, la meteorologia spaziale, la salute delle foreste, lo spazio e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, la collaborazione interna, le applicazioni commerciali, New Space e futuri obiettivi.

Il simposio punta a evidenziare come le informazioni dallo spazio siano fondamentali per gli organismi internazionali che valutano ad esempio il cambiamento climatico e perfezionano strategie per affrontare le questioni sociali come l’inquinamento dell’aria, la sicurezza alimentare e dell’acqua, l’innalzamento del livello del mare e la gestione delle calamità.

Se le nuove tecnologie dello spazio e le scoperte scientifiche formano il cuore dell’evento, l’attenzione – sottolinea l’Esa – è rivolta anche ai riflessi diretti che l’Osservazione della Terra ha sulla vita quotidiana di tutti noi, in particolare grazie al programma europeo Copernicus. Pratiche di agricoltura di precisione, operazioni marine sicure, previsioni meteorologiche e pianificazione urbana, ad esempio, fanno tutte affidamento sui dati provenienti dallo spazio.

Nuove tecnologie satellitari, la catena end-to-end per fornire informazioni a valore aggiunto a una varietà di utenti, insieme alle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, stanno inoltre portando a nuove opportunità per le aziende.

Ci sarà anche un’area dedicata ai ragazzi della scuola primaria e secondaria, dove gli studenti potranno eseguire esperimenti e approfondire la conoscenza del nostro pianeta e del cambiamento climatico che lo minaccia (per il programma completo: https://lps19.esa.int/NikalWebsitePortal/living-planet-symposium-2019/lps19).