Lunedì 15 aprile 2019 - 17:17

Thales Alenia Space vince il Randstad Globe Award 2019

Selezionata per il contenuto lavoro più interessante

Roma, 15 apr. (askanews) – Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato la sua vittoria del premio Randstad Globe Award 2019 in Italia per il suo contenuto di lavoro stimolante e si posiziona al quarto posto come azienda considerata più attrattiva dai potenziali dipendenti. Questi premi sono promossi da Randstad, azienda leader mondiale nel settore dei servizi per le Risorse Umane, e sono un riconoscimento alle aziende che esercitano maggiore attrattività sui dipendenti, sulla base dei risultati di un’indagine su larga scala sull’employer branding.

“Siamo molto orgogliosi di ricevere oggi il Randstad Globe Award” – ha detto Paola Stangalino, Responsabile Learning & Development di Thales Alenia Space in Italia – Abbiamo ottenuto un così importante riconoscimento certamente grazie al contenuto interessante del settore spaziale per il quale lavoriamo ma anche grazie all’ attenzione all’immagine e ai valori della nostra azienda e dei nostri dipendenti. Questo premio rafforza ulteriormente l’immagine di Thales Alenia Space come polo attrattivo e catalizzatore nel mercato dell’employer branding”.

Oggi lo Spazio rappresenta un settore ad elevatissimo contenuto di conoscenza e un focolaio di innovazione. In Thales Alenia Space expertise specializzate sono alla base della strategia di crescita, per creare un’occupazione ricca di qualità capace di rispondere alle forti esigenze di sviluppo industriale e tecnologico.

Queste ricerche globali, commissionate da Randstad all’Istituto di ricerca Kantar TNS, coprono circa 200.000 persone e quasi 6,200 aziende in 32 Paesi. I principali criteri dei potenziali dipendenti nella scelta di un datore di lavoro sono l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, la sicurezza del posto e lo stipendio.