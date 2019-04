Martedì 9 aprile 2019 - 16:24

Asi, nominati tre membri su quattro del Cda

Non c'è ancora un accordo sulla scelta di Claudia Bugno

Milano, 9 apr. (askanews) – Oltre al nuovo presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia il Comitato interministeriale per lo Spazio (Comint) presieduto dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti (Lega) ha ratificato le nomine di 3 membri su 4 dell’Agenzia spaziale italiana.

Si tratta dell’astronauta Maurizio Cheli (voluto dal Mise e scelto direttamente dal ministro Luigi Di Maio), di Luisa Riccardi (scelta dal Ministero della Difesa) e di Alessandra Celletti (voluta dalla Farnesina).

Non c’è ancora un accordo invece sul nome di Claudia Bugno, la cui nomina per il momento resta “sub iudice”. Sulla scelta della consigliera del ministro Tria, che non piace al Movimento 5 stelle, tutto il Comint ha chiesto infatti oggi ulteriori approfondimenti.