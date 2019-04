Lunedì 8 aprile 2019 - 11:11

Al via “Space Symposium”, l’Italia presente alla 35° edizione

Da oggi a Colorado Springs (USA). Il made in Italy con Ice e Asi

Roma, 8 apr. (askanews) – Si apre oggi 8 aprile al Broadmoor Resort di Colorado Springs (Colorado, USA), “Space Symposium”, il principale evento della comunità spaziale internazionale, che da 35 anni a questa parte ospita nei suoi numerosi cicli di conferenze i più illustri esperti del settore in ambito civile, accademico, commerciale e militare. La 35° edizione di Space Symposium – in programma fino all’11 aprile – prevede anche una vasta area espositiva a cui partecipano circa 200 espositori provenienti da 30 diversi Paesi.

L’Italia è presente a Space Symposium con uno stand istituzionale al Lockheed Martin Exhibit Center Pavilion (Stand 1247) organizzato dall’Ufficio ICE di Houston in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Per dare adeguata visibilità al fondamentale contributo del “made in Italy” industriale italiano nel mercato internazionale dell’aerospazio, l’ICE-Agenzia in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana presentera’ l’edizione 2019 del catalogo “Italian Space Industry”. Realizzato con ASI, AIAD, AIPAS e ASAS il volume – si legge in una nota ICE-Agenzia – comprende oltre 100 profili di aziende italiane leader nel settore e una panoramica dettagliata sulla loro offerta di prodotti, servizi, applicazioni e tecnologie.

La partecipazione all’evento rientra nell’ambito delle attività promozionali e istituzionali, organizzate dall’ufficio di Houston, per il settore aerospaziale italiano sul mercato statunitense.

Nel 2018 l’Italia si colloca in sesta posizione tra i paesi fornitori degli Stati Uniti di prodotti e tecnologia aerospaziale: un trend in crescita rispetto agli anni precedenti con un incremento dell’import dall’Italia del 68,3% per un valore pari a 2,5 mld di USD (dati US Department of Commerce su rielaborazione ICE New York).

Da quanto emerge da una ricerca sul mercato aerospaziale statunitense commissionata dall’ufficio ICE di Houston nel quinquennio 2017-2022 la crescita attesa del settore dovrebbe seguire il tasso di crescita del PIL statunitense. Tra i settori la cui crescita attesa è più forte – conclude la nota – ci sono quello dello spazio commerciale e quello dei satelliti, soprattutto di piccola dimensione. Dal punto di vista geografico il distretto aerospaziale del Texas, Arkansas, Alabama e Mississippi è il secondo in termini di fatturato delle aziende che ne fanno parte, soprattutto per quanto riguarda la difesa e lo spazio.