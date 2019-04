Venerdì 5 aprile 2019 - 10:28

Spazio, TAS: lanciati con successo i satelliti O3b MEO di SES

Ultimi 4 della costellazione che oggi ne conta 20 in orbita

Roma, 5 apr. (askanews) – Gli ultimi quattro satelliti della costellazione O3b, costruiti da Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), prime contractor per SES, sono stati lanciati oggi dalla base di Kourou in Guyana Francese (Sud America) con un vettore Soyuz, azionato e monitorato da Arianespace.

Con il lancio di questi ultimi quattro satelliti, Thales Alenia Space supporta SES nell’ampliamento della sua costellazione MEO che conta oggi 20 satelliti in orbita.

Grazie a questi satelliti ad alte prestazioni, SES Network, l’unità SES dedicata alle reti dati, – si legge in una nota di TAS – offre servizi di comunicazione per telecomunicazioni, marittime, aeronautiche ed energetiche nonché ai governi e alle istituzioni di tutto il mondo.

I satelliti O3B sono posizionati ad un’altitudine di 8,000 km lungo l’equatore e sono quattro volte più vicini alla Terra rispetto ai satelliti in orbita geostazionaria. Operando in banda Ka, offrono servizi di telecomunicazione e connessione a Internet a una velocità di fibra in tutto il mondo.

“Thales Alenia Space è molto orgogliosa del successo dell’ultimo lancio – ha detto Jean-Loïc Galle, amministratore delegato di Thales Alenia Space – Costruendo la costellazione O3b, stiamo supportando i nostri clienti SES a far crescere il loro mercato e migliorare i servizi di comunicazione ovunque. Grazie alle nostre conoscenze senza rivali, siamo pronti a offrire nuove soluzioni nelle telecomunicazioni che garantiscono prestazioni ancora più elevate, con servizi sempre più integrati e digitalizzati”.

Thales Alenia Space è leader nel mercato delle costellazioni. Come prime contractor per un totale di 125 satelliti in tre costellazioni, come Globalstar 2 (24), O3b (20) e Iridium® NEXT (81), Thales Alenia Space è chiaramente il partner di riferimento nello sviluppo e dispiegamento di costellazioni di satelliti delle telecomunicazioni ad orbita medio e bassa.