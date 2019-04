Giovedì 4 aprile 2019 - 12:03

Il mondo si prepara a vedere la prima immagine di un buco nero

Il 10 aprile annuncio "rivoluzionario" da Event Horizon Telescope

Roma, 4 apr. (askanews) – Dopo due anni di intenso lavoro gli scienziati dell’Event Horizon Telescope (EHT), gigantesco telescopio virtualmente delle dimensioni della Terra, sono pronti a presentare “un risultato rivoluzionario” che con ogni probabilità sarà la prima foto ad alta risoluzione di un buco nero, o almeno della sua ombra.

Il 10 aprile prossimo gli scienziati del consorzio EHT presenteranno in simultanea in sei conferenze stampa che si svolgeranno in altrettante parti del mondo (Belgio, Cile, Shanghai, Giappone, Taipei e Stati Uniti d’America) i risultati delle campagne osservative condotte negli ultimi due anni dagli astronomi sparsi tra gli 8 radiotelescopi coinvolti in EHT. In Europa la conferenza si terrà a Bruxelles e vi parteciperanno Carlos Moedas, Commissario Europeo per la Ricerca, Scienza e Innovazione, Anton Zensus, presidente del comitato di collaborazione EHT, che introdurrà un panel di ricercatori EHT per spiegare il risultato e rispondere alle domande: Heino Falcke, Radboud University, Nijmegen, Paesi Bassi (Presidente del Consiglio Scientifico dell’EHT), Monika Mo?cibrodzka, Radboud University, Nijmegen, Paesi Bassi (Coordinatrice dei Gruppi di Lavoro dell’EHT), Luciano Rezzolla, Goethe Universität, Frankfurt, Germania (Membro del Comitato dell’EHT), Eduardo Ros, Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn, Germania, (Segretario del Comitato dell’EHT).

I risultati che saranno presentati mercoledì prossimo sono il frutto di due anni di elaborazione e analisi di dati raccolti dalle osservazioni di Sagittarius A* – il buco nero supermassivo che risiede nel nucleo della nostra galassia a circa 26mila anni luce – e M87 – il buco nero supermassivo di una galassia ellittica gigante situata a circa 50 milioni di anni luce – realizzate con grande rigore scientifico, verifiche e controlli di qualità. Se questo tentativo avrà successo – si legge su Media Inaf, il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica – le uniche, spettacolari immagini ottenute da un insieme di 8 radiotelescopi sparsi sul globo potrebbero fornire agli astronomi nuovi indizi per verificare le predizioni della relatività generale in condizioni estreme di gravità.

Una delle tante sfide di questo particolare esperimento è data dal fatto che i buchi neri non sono veri e propri “oggetti” fisici, così come potremmo pensare: essi sono fatti di gravità. Un buco nero viene di solito definito come una regione dello spazio da cui nulla, nemmeno la luce, può sfuggire. Ma ciò che forse meglio lo caratterizza è il suo “confine”, ossia l’orizzonte degli eventi, una sorta di uscita dall’universo ad una sola via. Perciò, se si attraversasse l’orizzonte degli eventi, non si noterebbe nulla, non ci sarebbe alcuna turbolenza. Tuttavia, non si ritornerebbe più indietro. Ed è proprio questo aspetto che rende “invisibili” i buchi neri. La domanda è: c’è modo di intravedere almeno l’ombra di un buco nero? Verso la fine degli anni Novanta, motivati dalla nascita di una nuova generazione di radiotelescopi, tre astrofisici, Heino Falcke, Fulvio Melia e Eric Agol, decisero di affrontare il problema per capire se fosse possibile vedere la silhouette di Sagittarius A*, il buco nero supermassivo che risiede al centro della Via Lattea.

Dopo una serie di calcoli, gli scienziati ricavarono alcuni modelli che prevedevano come si sarebbe propagata la luce nello spaziotempo fortemente distorto attorno al buco nero e conclusero che – con un insieme di radiotelescopi estremamente distanziati sulla superficie della Terra – osservazioni simultanee di Sagittarius A* nella banda radio, ad alta frequenza, avrebbero permesso di “vedere” un disco scuro almeno dieci volte più grande rispetto alle dimensioni dell’orizzonte degli eventi. I raggi luminosi sarebbero stati intrappolati all’estremità di questo disco, disegnando una serie di anelli luminosi e brillanti, e all’interno di questi il buio più completo. In questo modo, Sagittarius A* avrebbe prodotto la sua ombra visibile dalla Terra.

Ma – si legge ancora su Media Inaf, in un altro articolo dedicato a EHT – per realizzare la “foto” di un buco nero, occorre la collaborazione di decine di persone che abbiano la giusta esperienza e siano disposte a trascorrere anni di lavoro estenuante e soggiorni spesso non molto confortevoli presso remote località in cui si trovano gli osservatori. Quella di Eht è stata una sfida teorica e ingegneristica, all’inseguimento di un’immagine che alla fine potrebbe rivelarsi impossibile da ottenere.

Gli scienziati hanno trascorso anni creando modelli matematici e simulazioni numeriche che predicono come dovrebbe apparire Sagittarius A*. Secondo la teoria della relatività generale, ci si aspetta un’ombra circolare in cui si vede orbitare una struttura asimmetrica di materiale supercaldo (blob). Se i risultati di EHT confermeranno queste predizioni, ciò significherà che Einstein aveva compreso la struttura dello spaziotempo già più di un secolo fa. In caso contrario, se non ci sarà alcuna ombra prodotta dal buco nero, le cose diventeranno ancora più interessanti. Qualsiasi deviazione dalla relatività generale potrebbe implicare che le equazioni di Einstein siano solo approssimazioni di qualche legge fisica più profonda. Può darsi, però, che ci si troverà di fronte a due scenari: uno in cui avremo a che fare con un’immagine inconfondibile dell’ombra del buco nero e un altro in cui l’immagine potrebbe essere non chiara, oppure confusa, soggetta a diverse interpretazioni. Infine, c’è anche l’ipotesi che potremmo rivelare qualcosa di completamente inatteso, del resto nessuno ha mai visto un buco nero. Insomma, neanche un’immagine chiara e definita dell’ombra di Sagittarius A* rappresenterà la fine della storia. Ma anche se nessuno concorderà subito su ciò che potrà dirci la prima foto di un buco nero, – conclude Media Inaf – essa comunque segnerà l’inizio di una nuova era nella corsa verso la comprensione di ciò che accade in questi luoghi oscuri dove finisce lo spazio e il tempo.