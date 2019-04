Lunedì 1 aprile 2019 - 14:34

Brasile, controllo spaziale italiano per piattaforme petrolifere

Accordo Leonardo-Petrobras per utilizzo satelliti COSMO-SkyMed

Milano, 1 apr. (askanews) – La costellazione satellitare del programma italiano di monitoraggio della Terra dallo Spazio COSMO-Skymed, verrà utilizzata per tenere costantemente sotto controllo 50 piattaforme petrolifere della compagnia Petrobras in Brasile, al fine di scongiurare eventuali disastri ambientali.

Leonardo, attraverso la controllata Telespazio Brasil, ha firmato, infatti, un contratto con Petrobras per il monitoraggio satellitare delle piattaforme petrolifere dell’azienda nel bacino di Campos, a nord di Rio de Janeiro.

L’attività ha l’obiettivo di rilevare eventuali fuoriuscite di petrolio collegate all’esplorazione e produzione di idrocarburi della compagnia brasiliana e verrà effettuata tramite la fornitura di circa 150 immagini al mese ottenute dai satelliti della costellazione. Le oltre 50 piattaforme petrolifere che operano nel bacino di Campos saranno monitorate H24 dai satelliti di COSMO-SkyMed, gli unici in grado di fornire informazioni notte e giorno in qualsiasi condizione atmosferica e con un’alta frequenza di rivisitazione, garantendo la copertura ogni 48 ore dell’intera area e di ulteriori 40 punti critici intorno a essa.

L’accordo rappresenta un ulteriore successo nell’ambito dei servizi basati sui dati COSMO-SkyMed, già usati nel Paese per il monitoraggio della deforestazione in Amazzonia, la sicurezza, il supporto all’agricoltura e per applicazioni in ambito Difesa.

COSMO-SkyMed è la prima costellazione di satelliti ad uso duale, ovvero civile e militare, impegnata nel monitoraggio del territorio, nella sicurezza e nella gestione delle emergenze. Finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il sistema è frutto ed espressione delle migliori competenze dell’industria spaziale italiana, con Leonardo e le sue joint venture Thales Alenia Space e Telespazio, coadiuvate da un numero significativo di piccole e medie imprese. In particolare, Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) è la società capocommessa, responsabile dell’intero sistema, mentre Telespazio (Leonardo 67%, Thales 33%) ha realizzato il segmento di terra e ospita al Fucino il centro di comando e controllo della costellazione. I dati generati dai satelliti COSMO-SkyMed sono commercializzati in tutto il mondo da e-GEOS (Telespazio 80%, ASI 20%).

A fine 2019 verrà lanciato il primo dei satelliti della Seconda Generazione di COSMO-SkyMed, che garantiranno un incredibile salto generazionale in termini di tecnologia, prestazioni e vita operativa.