Venerdì 29 marzo 2019 - 13:59

Il vantaggio della resilienza, tecniche autoregolazione emotiva

-56% depressione, -46% ansia, +30% riposo, +24% attenzione

Roma, 29 mar. (askanews) – Che cosa è davvero la resilienza oggi tanto di moda? Secondo l’Istituto statunitense HeartMath, non è solo la capacità di recuperare energia dopo un momento sfidante, bensì anche di prepararsi a viverlo e di gestirlo in maniera efficace, capacità che si può ottenere grazie alla pratica multiuso della coerenza cardiaca, messa a punto dalla stessa organizzazione non profit dopo 25 anni di pubblicazioni scientifiche. Si tratta di allineare cuore e cervello grazie a ritmi cardiaci armonici, basati sulla respirazione, che permettono l’autoregolazione emotiva. La coerenza cardiaca è al centro del workshop ufficiale di HeartMath per l’efficacia personale e professionale “Il vantaggio della resilienza” che, in tour per la prima volta in Italia con la trainer certificata Lara Lucaccioni, domenica 14 aprile farà tappa a Roma, presso il Polo formativo in Via Cristoforo Colombo 12.

Secondo i dati di HeartMath, studi condotti su oltre 11.500 persone hanno dimostrato miglioramenti tangibili del benessere mentale ed emotivo dopo appena 6-9 settimane di utilizzo sinergico delle tecniche di coerenza cardiaca. In particolare, il 24% ha fatto registrare una maggiore concentrazione, il 30% il miglioramento del sonno, il 38% l’incremento della calma, il 46% il calo dell’ansia, il 48% quello della stanchezza e il 56% la diminuzione della depressione. Le tecniche di HeartMath sono usate persino dalla Nasa, l’agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti d’America.

Il workshop sarà una giornata per comprendere e sperimentare come entrare in coerenza cardiaca guidati da Lara Lucaccioni, l’unica italiana certificata ufficialmente trainer di HeartMath negli Stati Uniti, a gennaio 2018, dove sta per tornare, per approfondimenti relativi all’efficacia del lavoro di squadra attraverso il suo allineamento. Lucaccioni, che è anche la principale trainer italiana di Yoga della Risata, praticando quotidianamente la coerenza cardiaca con le tecnologie di HeartMath, si è posizionata al 9° posto della classifica mondiale che raccoglie i dati giornalmente, e l’ha già presentata in numerosi eventi, tra cui la Conferenza europea di Yoga della Risata a Parigi, il Congresso italiano di Yoga della Risata e molteplici contesti aziendali.

Il workshop, di tipo teorico-pratico, rappresenterà un viaggio attraverso tecniche semplici e riproducibili nel quotidiano, che autoregolando le emozioni, permettono di imparare a gestire meglio lo stress, ottenere la centratura per gestire momenti difficili, recuperare energia dopo un episodio di frustrazione e consumo emotivo, comunicare in maniera efficace ed efficiente, trovare soluzioni per stimolare la propria intuizione. Uno degli obiettivi del workshop, in cui i partecipanti avranno a disposizione un manuale operativo, è identificare momenti quotidiani in cui le tecniche imparate sono utili e creare un programma di pratica individuale a casa per ottenere uno standard migliore.

“Sono felice di portare per prima in Italia questo workshop, diffondendo strumenti che, pur semplici, permettono di fare la differenza nella vita delle persone – ha dichiarato Lara Lucaccioni – I feedback che stanno arrivando dalla pratica quotidiana di chi vi ha già partecipato sono infatti straordinari. Al centro dell’evento c’è la potenza del cuore, dotato di un piccolo cervello, che a ogni battito non solo pompa sangue, ma trasmette informazioni neurali, ormonali, di pressione ed elettromagnetiche a tutto il corpo. In particolare è l’interazione tra il piccolo cervello del cuore, attraverso il ritmo cardiaco, e il cervello della testa a impattare su come funzioniamo bene mentalmente”.