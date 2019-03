Giovedì 28 marzo 2019 - 15:58

Benvenuti (Asi): con Cina negoziati su loro stazione spaziale

"Mi auguro in futuro nostri astronauti e esperimenti anche lì"

Roma, 28 mar. (askanews) – Dopo la firma dell’accordo tra l’Agenzia spaziale italiana e l’agenzia spaziale cinese per il satellite CSES 2, avvenuta qualche giorno fa, l’Asi è impegnata ad avviare negoziati con la stessa agenzia per una possibile partecipazione dell’Italia alla realizzazione della futura stazione spaziale cinese. A dirlo il commissario straordinario dell’Agenzia spaziale italiana Piero Benvenuti durante l’incontro con la stampa per illustrare le tappe di avvicinamento alla prossima ministeriale Esa in programma a novembre e presentare il nuovo logo dell’Agenzia.

Prima di affrontare l’argomento centrale, Benvenuti si è soffermato sul momento molto positivo che lo spazio italiano sta vivendo, ricordando anche la firma dell’intesa con la Cina e gli sviluppi che la collaborazione potrebbe avere in futuro. “L’accordo firmato qualche giorno fa dall’Asi con l’Agenzia spaziale cinese per il satellite CSES 2, per il monitoraggio della magnetosfera terrestre che è correlata a eventi sismici, conferma la collaborazione con l’agenzia spaziale cinese che sta emergendo tra le agenzie spaziali mondiali con un’accelerazione incredibile”, ha detto Benvenuti. “Tra le linee strategiche che il Comitato interministeriale per lo spazio ci ha indicato ci sono il completamento della costellazione di Cosmo-SkyMed con la costruzione del terzo e quarto satellite della seconda generazione e l’indicazione di iniziare a colloquiare con l’agenzia spaziale cinese per una eventuale partecipazione alla loro stazione spaziale”. “L’industria italiana – ha ricordato il commissario straordinario – ha una grandissima esperienza nella costruzione dei moduli abitativi della Iss e attraverso quell’accordo abbiamo un accesso privilegiato al volo umano sulla Stazione, con un accordo con la Nasa, quindi sono gli stessi cinesi a cercarci per la realizzazione di uno dei moduli abitativi della stazione”.

“E’ un percorso molto difficile sia dal punto di vista diplomatico che tecnico. Abbiamo un solido accordo con la Nasa sulla Stazione spaziale internazionale che come Asi vogliamo mantenere, non vogliamo assolutamente metterlo a repentaglio ma non vedo perché non possiamo cercare di stabilire accordi con altre agenzie spaziali che stanno emergendo. Quindi è una questione delicata, su cui bisognerà lavorare con attenzione”. Le delegazioni sono già al lavoro. “Stiamo avviando i negoziati per capire in che modo possiamo trovare uno scambio di attività favorevole a entrambe le agenzie”. “Mi auguro – ha detto Benvenuti – che in futuro potremo vedere i nostri astronauti e i nostri esperimenti volare sulla stazione spaziale cinese ampliando quindi le nostre possibilità di sviluppo scientifico”.