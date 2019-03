Mercoledì 20 marzo 2019 - 13:53

Thales Alenia Space,pronto involucro primo Airlock commerciale ISS

Sarà inviato al centro di integrazione di NanoRacks a Houston

Roma, 20 mar. (askanews) – L’involucro per il Modulo Airlock di NanoRacks, primissimo Airlock commerciale (chiamato Bishop) che opererà sulla Stazione Spaziale Internazionale, è pronto per essere inviato presso il centro di integrazione di NanoRacks a Houston, in Texas.

Ad annunciarlo Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), che ha prodotto e testato l’involucro pressurizzato per Bishop, così come ha contribuito alla costruzione di diverse strutture secondarie, inclusi gli scudi per Micrometeoriti e Detriti Orbitanti (MMOD), i pannelli Multistrato Isolanti (MLI), la struttura di supporto delle linee video e di potenza del dispositivo di aggancio ed altri componenti

Il Modulo Airlock di NanoRacks è il primissimo Airlock commerciale che opererà sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gestito e di proprietà di NanoRacks, Bishop – spiega una nota di TAS – sarà un modulo commerciale permanente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il modulo potrebbe essere anche rimosso dalla Stazione Spaziale e usato per piattaforme commerciali future in quanto parte del Programma Space Outpost di NanoRacks. Bishop offrirà un dispiegamento satellitare di volume cinque volte più grande rispetto a quello attualmente disponibile sulla Stazione Spaziale Internazionale. L’Airlock è pronto per il lancio con la missione di servizio SpaceX CRS-21 prevista a Gennaio 2020.

NanoRacks ha supervisionato, e continua a farlo, il project management, la meccanica e il design ingegneristico avionico, la sicurezza, le operazioni, il controllo qualità, i mockup, la formazione del personale, l’assemblaggio finale, l’integrazione e i test dell’Airlock Bishop.

“Siamo molto orgogliosi per questa pietra miliare – ha detto Walter Cugno, responsabile Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space – Cooperare con NanoRacks è una grande opportunità per condividere i nostri quarant’anni e oltre di esperienza nel design e nella produzione di soluzioni ad alta tecnologia legati alla Stazione Spaziale Internazionale e per aprire la strada a nuove opportunità di business future in nuovi mercati commerciali”.

Ad aprile 2018, NanoRacks ha annunciato una Partnership di Sviluppo e Business Internazionale con ALTEC e Thales Alenia Space per investire sulla Stazione Spaziale Internazionale. Bishop, il Modulo commerciale Airlock, è considerato un parte del portfolio produttivo di ALTEC e Thales Alenia Space.

Coinvolta nella progettazione e costruzione di moduli pressurizzati da oltre 40 anni, Thales Alenia Space fornisce un contributo produttivo di riconosciuto prestigio internazionale, contribuendo per oltre il 40% al volume pressurizzato, quindi abitabile, dell’intera Stazione spaziale internazionale. Oggi il suo contributo industriale, in termini quantitativi, alla costruzione della ISS è veramente elevato e la società risulta seconda all’americana Boeing, primo contraente industriale del complesso orbitale.