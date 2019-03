Martedì 12 marzo 2019 - 15:24

Posticipato il lancio del satellite dell’Asi “Prisma”

Rinvio deciso per completare le procedure di controllo

Kurou, 12 mar. (askanews) – Il lancio del Satellite PRISMA dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), inizialmente previsto per giovedì 14 marzo 2019, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio).

“La decisione – spiega l’Asi in una nota – nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio. Le attività europee di review sono molto rigorose e, in alcuni casi, richiedono tempi più lunghi rispetto alle previsioni”.

La nuova data di lancio sarà definita nelle prossime ore a seguito delle attività di pianificazione attualmente in corso. Il satellite italiano PRISMA dell’Asi attende, ora, di poter prendere il volo al più presto a bordo del razzo VEGA di costruzione italiana.