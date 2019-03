Martedì 12 marzo 2019 - 19:44

Il 21 marzo nuova finestra di lancio per il satellite Asi Prisma

In Europa saranno già l'1.50 di venerdì 22 marzo 2019

Milano, 12 mar. (askanews) – La nuova finestra di lancio per il satellite “Prisma” dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) è fissata per giovedì 21 marzo 2019, alle 22.50 ora locale, dallo spazioporto europeo di Kourou in Guyana francese. Lo ha comunicato in una nota la società ArianeSpace.

In Europa, dunque, saranno già l’01.50 di venerdì 22 marzo 2019.

Il lancio avverrà con un razzo di costruzione italiana “Vega” delle Industrie Avio di Colleferro (Roma), mentre il payload, cioé l'”occhio iperspettrale” che permetterà al satellite tutto italiano di studiare la Terra, è stato costruito da Leonardo a Campi Bisenzio (Fi).

La decisione di posticipare il lancio, inizialmente prevista per il 14 marzo 2019, è stata presa nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità della missione. “Tutte le attività europee di review – ha spiegato l’Asi – sono molto rigorose e in alcuni casi richiedono tempi più lunghi rispetto alle previsioni”.