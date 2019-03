Lunedì 11 marzo 2019 - 14:53

Cyber security, evento del Cini a Roma su Intelligenza artificiale

18-19 marzo presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica

Roma, 11 mar. (askanews) – Fare rete tra tutte le realtà interessate in Italia per cogliere le potenzialità di sviluppo legate all’Intelligenza Artificiale, considerata una delle tecnologie più strategiche e dirompenti del XXI secolo.È questo l’obiettivo principale di Ital-IA, un convegno organizzato dal Laboratorio Nazionale “Artificial Intelligence and Intelligent Systems” (Aiis) del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (Cini), in collaborazione con Confindustria. Il chair sella conferenza sarà Daniele Nardi, titolare dell’insegnamento di Intelligenza Artificiale della Laurea Magistrale in Artificial Intelligence and Robotics di Sapienza.

L’evento si terrà il 18 e 19 marzo presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica a Roma. La prima giornata sarà dedicata a una serie di workshop verticali, la seconda avrà carattere istituzionale. Il 18 marzo i workshop mireranno a evidenziare le potenzialità applicative dell’Intelligenza Artificiale in settori di grande rilievo: cyber security, cultura, istruzione, finanza e commercio, medicina, automazione industriale, pubblica amministrazione, giurisprudenza, trasporto e città intelligenti, agricoltura, ricerca spaziale, media e intrattenimento e altri ancora. Sono oltre 400 i contributi giunti, comunicano gli organizzatori.

La giornata dei workshop, spiega una nota, “si propone di far emergere un quadro della situazione in Italia, delle sinergie tra ricerca, industria e istituzioni, che possa fornire una base di riferimento scientifica e tecnologica per il programma del giorno seguente”. Il 19 marzo sarà dedicato invece alla presentazione del Laboratorio e dei risultati dei workshop, all’interazione con le istituzioni italiane ed europee e con i referenti dell’industria nazionale, per contribuire alla strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni nazionali, dell’Unione europea e del mondo produttivo tra i quali il sottosegretario del Mise Andrea Cioffi, il vice direttore del Dis Roberto Baldoni, il direttore del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Miur Giuseppe Valditara, il direttore generale dell’AgID Teresa Alvaro e il direttore area Politiche industriali di Confindustria Andrea Bianchi.

(Fonte: Cyber Affairs)