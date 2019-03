Mercoledì 6 marzo 2019 - 19:28

Viceministro Fioramonti in visita alla sede dell’Asi

Roma, 6 mar. (askanews) – Il vice ministro Lorenzo Fioramonti sarà in visita nel quartier generale dell’ASI per approfondire i temi legati allo sviluppo tecnologico della zona di Tor Vergata. La mattinata sarà occasione per percorrere gli spazi della sede dell’Agenzia, le mostre e le esposizioni dei modelli delle sonde spaziali.

Il rappresentante di governo visiterà anche Astronido, l’asilo nido realizzato dall’ASI, destinato ai dipendenti ma anche agli abitanti del quartiere, Il VI municipio. Raro esempio nella pubblica amministrazione, la struttura dispone di 30 posti, che a due anni dalla sua apertura, ha fatto il pieno di piccoli ospiti, ai quali è data anche l’opportunità di apprendere l’inglese. Astronido è infatti un asilo nido bilingue con insegnanti madre lingua.

La mattinata del Viceministro si concluderà con un incontro presso la Fondazione Amaldi, ospitata nelle strutture dell’ASI