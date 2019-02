Giovedì 21 febbraio 2019 - 19:16

Riunito Comitato interministeriale politiche spazio e aerospazio

Approvati indirizzi di governo in materia spaziale e aerospaziale

Roma, 21 feb. (askanews) – Si è svolta questa mattina, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, la terza riunione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e all’aerospazio, cui partecipano 12 Ministri e il Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni.

Nel corso della riunione, tra le altre cose, sono stati approvati gli Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, documento redatto in attuazione della Legge 11 gennaio 2018, n.7, che riordina la governance delle politiche spaziali nazionali.

Gli Indirizzi – che saranno adesso posti alla firma del Presidente del Consiglio e, successivamente, resi noti – partono dall’assunto che spazio e aerospazio sono due settori fondamentali e strategici per l’occupazione e la crescita del Paese per tutti i servizi ed applicazioni che possono essere offerti all’utenza nazionale e verso i mercati esteri, così come per il grande impulso alla ricerca scientifica, al progresso tecnologico e alle capacità di sviluppo e produzione dell’industria nazionale.

La riunione è stata presieduta dal Sottosegretario Giancarlo Giorgetti, a cui il Presidente Conte ha delegato le funzioni relative al coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali.