Martedì 19 febbraio 2019 - 10:36

Astronomia, da telescopio Lofar nuova mappa galassie sconosciute

Inaf e Unibo nel team che ha pubblicato 25 articoli su primi dati

Roma, 19 feb. (askanews) – Sono centinaia di migliaia le galassie, finora avvolte nel mistero, rilevate da un gruppo internazionale di oltre 200 ricercatori provenienti da 18 paesi, tra cui alcuni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e dell’Università di Bologna, grazie alla fase iniziale di un’importante survey realizzata con il potente telescopio europeo Low Frequency Array (LOFAR), la più estesa rete per osservazioni radioastronomiche in bassa frequenza al mondo attualmente operativa.

Il lavoro del team di ricercatori getta nuova luce su molte aree di ricerca tra cui fisica dei buchi neri e lo studio dell’evoluzione degli ammassi di galassie. I primi 25 articoli che descrivono questi risultati (uno degli articoli è a prima firma italiana) sono stati pubblicati oggi in un numero speciale della rivista scientifica Astronomy & Astrophysics.

La radioastronomia permette di studiare aspetti dei fenomeni celesti che non sono accessibili in altre bande. Durante questa prima fase di rilevazioni, le antenne LOFAR (25 mila raggruppate in 51 stazioni distribuite al momento in 7 stati europei) hanno osservato un quarto dell’emisfero settentrionale a basse frequenze. Con questi articoli, circa il 10% dei dati viene reso pubblico. LOFAR ha tracciato 300 mila sorgenti, quasi tutte galassie nel lontano Universo: i loro segnali radio hanno viaggiato miliardi di anni luce prima di raggiungere la Terra.

LOFAR – spiegano Inaf e Alma Mater in una nota – ha una sensibilità notevole e questo permette di rispondere a molte domande sulla formazione ed evoluzione dei buchi neri: per esempio è possibile vedere che getti di materiale sono presenti in tutte le galassie più massicce, il che significa che i loro buchi neri non smettono mai di “mangiare”. Ma con le antenne progettate e sviluppate da ASTRON, l’Istituto olandese per la radioastronomia, è possibile studiare nel dettaglio anche gli ammassi di galassie, cioè raggruppamenti di centinaia di migliaia di galassie circondate da un gas a temperature di centinaia di milioni di gradi: quando due ammassi interagiscono fra loro, producono emissioni radio che viaggiano per milioni di anni luce. Le antenne di LOFAR sono progettate per essere sensibili proprio a queste emissioni.

“Quello che stiamo iniziando a vedere con LOFAR – spiega Annalisa Bonafede, professoressa associata dell’Università di Bologna e ricercatrice dell’INAF – IRA di Bologna – è che, in alcuni casi, anche gli ammassi di galassie che non mostrano evidenza di forti interazioni possono mostrare questa emissione, ma a un livello molto basso che comunque in precedenza non era rilevabile. Questa scoperta ci dice che anche gli eventi di interazione minore fra ammassi possono innescare meccanismi di accelerazione di particelle su enormi scale”. La creazione di mappe radio a bassa frequenza richiede sia un notevole tempo di utilizzo dei telescopi che di calcolo ed è necessario l’impiego di grandi team per l’analisi dei dati. Le antenne di LOFAR producono un’immensa quantità di dati – basti pensare che gli esperti hanno elaborato l’equivalente di dieci milioni di DVD di dati.

“Questa serie di articoli vede un coinvolgimento significativo di ricercatori e associati INAF a dimostrazione della vitalità della comunità radioastronomica Italiana. Oggi l’INAF guida un consorzio nazionale che è membro della collaborazione LOFAR e pertanto nell’immediato futuro ci aspettiamo un contributo molto importante all’esplorazione dei dati LOFAR da parte della nostra comunità”, aggiunge Gianfranco Brunetti, primo ricercatore presso INAF – IRA di Bologna che da alcuni anni guida le ricerche LOFAR nell’ambito degli ammassi di galassie, nonché coordinatore del Consorzio LOFAR Italiano. “Inoltre va detto che oggi stiamo sviluppando degli strumenti per l’analisi dei dati LOFAR che sono molto più potenti di quelli utilizzati in questi primi articoli e che ci permetteranno di ottenere immagini ancora più profonde e dettagliate”.

L’INAF guida un consorzio nazionale di cui fa parte anche il dipartimento di fisica dell’Università di Torino e ha pianificato di investire in LOFAR circa 2,5 milioni di euro, da aprile 2018 e per i prossimi 4 anni, e parteciperà con il suo personale allo sviluppo della nuova generazione di dispositivi elettronici allo stato dell’arte che equipaggeranno il radiotelescopio diffuso europeo.

I 25 articoli pubblicati nel numero speciale di Astronomy & Astrophysics sono stati condotti solo con il primo 2% del rilevamento del cielo. Il team mira a ottenere immagini ad alta risoluzione dell’intero cielo del nord, rivelando così 15 milioni di sorgenti radio in totale.

I ricercatori italiani che hanno partecipato, a vario titolo, a 21 dei 25 articoli sono: per l’INAF (IRA di Bologna, IASF Milano, Osservatorio di Cagliari) A. Botteon, M. Brienza, G. Brunetti, E. Carretti, R. Cassano, V. Cuciti, F. Gastaldello, R. Paladino, I. Prandoni, V. Vacca; per l’Università di Bologna A. Bonafede, F. Vazza e D. Dallacasa.