Il polo nord magnetico “corre” verso la Siberia

Si sposta a una velocità di oltre 50 chilometri l'anno

Roma, 5 feb. (askanews) – Negli ultimi decenni il polo nord magnetico terrestre si sta spostando così velocemente da rendere obsolete le stime precedenti su cui si basa la precisione dei sistemi di navigazione: è quanto pubblica il quotidiano britannico The Guardian.

Il polo magnetico si muove attualmente con una velocità di 55 chilometrio l’anno: ha attraversato la linea di data internazionale nel 2017, e sta lasciando l’Artico canadese per dirigersi verso la Siberia.

Questo costante spostamento costituisce un problema per le bussole degli smartphone e in altri apparecchi elettronici; anche aerei e navi si basano sul nord magnetico, di solito come sistema di riserva, mentre sul Gps non vi sono conseguenze in quanto dipende da una rilevazione satellitare.

Ad usare il nord magnetico per scopi di navigazione e lancio di paracadutisti sono le forze armate statunitensi, e anche le piste degli aeroporti sono denominate in base al loro allineamento rispetto al polo nord magnetico; la posizione viene aggiornata ogni cinque anni ed era quindi prevista nel 2020, ma è stata anticipata a causa della rapidità dello spostamento.

Dal 1831, quando venne localizzato per la prima volta nell’Artico canadese, il polo nord magnetico si è spostato di 2.300 chilometri in direzione della Siberia; dal 2000 però la sua velocità è aumentata da circa 15 km/anno a 55 km/anno: il motivo sta nella turbolenza dello strato esterno liquido del nucleo terrestre; il polo sud magnetico si muove invece molto più lentamente.

In generale il campo magnetico terrestre si sta progressivamente indebolendo, segno che come già avvenuto in passato – l’ultima volta 780mila anni fa – finirà per invertirsi, un processo che comunque durerà almeno un migliaio di anni.

