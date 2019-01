Lunedì 21 gennaio 2019 - 14:14

Spazio, a Bruxelles si discute la futura strategia europea

Il 22 e 23 gennaio "XI Annual Conference on European Space Policy"

Roma, 21 gen. (askanews) – Si aprirà domani a Bruxelles l’undicesima edizione della conferenza annuale sulla politica spaziale europea intitolata quest’anno “Space for Europe, European Space in the World”.

Una due giorni per guardare alle prossime sfide che attendono il settore spaziale europeo, individuare le priorità su cui investire così come le emergenze che lo spazio può aiutare a fronteggiare (dai cambiamenti climatici alla cyber defence), interrogarsi sulle prossime tappe dell’esplorazione umana con tutto quel che ne consegue in termini di tecnologie, definire i passaggi per assicurare l’accesso autonomo dell’Europa allo spazio dove centrale è il tema dei lanciatori europei, che saranno anche al centro della ministeriale Esa che si svolgerà a fine anno in Spagna e in cui sarà delineato il Programma spaziale “Space 19 Plus”. Di questo e di molto altro si parlerà da domani a Bruxelles.

All’appuntamento sono attesi 1.200 partecipanti e 60 interventi di rappresentanti di istituzioni, enti del settore, operatori, industria. Da programma, nella mattinata di domani gli interventi – tra gli altri – di Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione e di Elzbieta Bienkowska, Commissario europeo per il mercato interno, l’industria, l’imprenditorialità e le PMI.

Jan Worner, direttore generale dell’Agenzia spaziale europea, prenderà parte alla tavola rotonda sul tema “Strategia spaziale europea: un nuovo programma per il 2030”, mentre Luigi Pasquali, Ceo di Telespazio, parteciperà alla prima sessione di lavori “European Digital Autonomy as a Strategic Goal: the Key Role of Connectivity, including SatCom, Digitalisation and A.I. in delivering Space Services”.

Sempre domani, nel pomeriggio, è previsto l’intervento del commissario straordinario dell’Asi Piero Benevenuti nell’ambito della sessione su “The 2019 World Radiocommunication Conference: what is at stake for Europe?. Mercoledì 23, nell’ambito della sessione “Spazio 2030: ‘Nuove Frontiere’ per l’industria spaziale europea” è prevista la partecipazione dell’amministratore delegato di Avio Giulio Ranzo.