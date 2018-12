Giovedì 20 dicembre 2018 - 18:09

Ces 2019 premia sette startup per le innovazioni ecologiche

Vincitori del concorso Ces Eureka Park Climate Change Innovators

Milano, 20 dic. (askanews) – Consumer Technology Association ha annunciato i vincitori del secondo concorso annuale Ces Eureka Park Climate Change Innovators, che saranno premiati nel corso del Ces 2019, la più importante fiera dedicata all’elettronica di consumo in programma dall’8 all’11 gennaio 2019 a Las Vegas. Il concorso è stato lanciato nella scorsa edizione per evidenziare la capacità della tecnologia di combattere il clima tagliando le emissioni di gas serra nel mondo e premia le innovazioni emergenti che aiutano a migliorare l’ambiente e la vita dei consumatori.

Sette le startup che riceveranno il riconoscimento in questa sua seconda edizione: Blue Whale Company’s Spy Can Compact, la prima valvola intelligente autonoma basata su sms che rileva perdite e consumo eccessivo di tubi e invia avvisi in tempo reale; Connected Garden’s Archibald, un giardiniere digitale personale con “Super Sensor” che seleziona le piante per giardino, terrazze o un balconi e guida i consumatori tramite l’app per dispositivi smart; GoSun’s GoSun Fusion, un fornello solare ibrido che utilizza una valvola a vuoto altamente efficiente e un sistema fotovoltaico che consente alle persone di cucinare giorno e notte senza alcun altro combustibile che il sole; Heatworks’ Model 3 Water Heater, il primo prodotto ad utilizzare elettrodi di grafite e controlli elettronici avanzati per riscaldare l’acqua, rendendola più efficiente dal punto di vista energetico; Lumi’in’s Flex, il primo lampione a led solare e connesso, adattabile a qualsiasi portalampada, che offre un’alternativa più pulita e meno costosa all’illuminazione di rete; NanoScent, un rilevatore in tempo reale che monitora, avverte e traccia specifici VOC (composti organici volatili) nell’aria; SmartEmbed’s Eddo.drop, una tecnologia dedicata alla conservazione di acqua ed energia nelle abitazioni attraverso una soluzione IoT che controlla la durata della doccia.

Oltre agli espositori, lo stesso CES sta diventando più sostenibile: oltre 1.500 tonnellate di materiali e oltre 500.000 metri quadri di moquette usati nella passata edizione sono stati riciclati o riutilizzati. Gli espositori di CES 2018 hanno donato complessivamente oltre 187.000 sterline di materiali ad istituzioni socio assistenziali internazionali e i partecipanti al CES conducono in media 33 riunioni in loco, così evitando circa 3,4 miliardi di chilometri di viaggi d’affari.

Per il Ces 2019, sul versante conferenze è confermato che il ceo di AT&T, John Donovan, terrà una keynote session intitolata “New Frontiers in Mobile”. L’intervento si svolgerà mercoledì 9 gennaio quando Donovan si unirà a Michael Kassan, Chairman e ceo di MediaLink per analizzare le opportunità del 5G per il comparto enteprise.

Riguardo al Padiglione Italia, coordinato da TILT (nell’area Eureka Park, in condivisione con Italian Trade Agency), è stato invece annunciato che mercoledì 9 gennaio si terrà il ricevimento ad inviti “Italy Investor Relations Party at CES 2019”, cui parteciperanno Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Michele Balbi, Presidente di TILT, le 55 startup espositrici insieme ai loro invitati dal mondo del business e ad importanti esponenti del mondo istituzionale al momento ancora riservati.