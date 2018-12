Martedì 4 dicembre 2018 - 15:35

L’Italia al Ces 2019 di Las Vegas, le startup in anteprima

Michele Balbi di Teorema racconta la prossima missione italiana

Milano, 4 dic. (askanews) – L’Italia si sta preparando a mostrare il meglio di sè in fatto di innovazione e tecnologia alla più grande vetrina mondiale del settore: il Ces di Las Vegas, la più importante fiera dedicata all’elettronica di consumo. Dopo il debutto assoluto nel gennaio del 2018 al Ces, la missione riparte anche per l’edizione 2019 col coordinamento di Tilt (Teorema Incubation Lab Trieste), progetto nato dalla collaborazione fra Teorema, realtà di primo piano nel mondo della tecnologia digitale, e Area science Park, ente nazionale di ricerca e innovazione.

Nella sede di Teorema a Segrate, nel giorno in cui le startup selezionate per la prima volta si incontrano durante la Tilt Academy, due giorni di formazione e preparazione, Michele Balbi, presidente di Teorema, ha svelato in anteprima ad askanews qualche dettaglio sulle partecipazioni di quest’anno: “Per ora ne abbiamo selezionate 36 che arrivano da tutta Italia, sono molto più distribuite sul territorio nazionale rispetto allo scorso anno, i settori sono food, health, wellness, non legati a unico settore dunque, l’altro anno erano più settorializzate”.

La missione di Tilt anche quest’anno vuole dimostrare che l’Italia è innovazione, non solo cibo e moda. “È stato molto bello che i ragazzi venuti con noi a Las Vegas siano riusciti ad avere quella iniezione di fiducia che gli ha permesso di operare nell’anno in maniera molto brillante, riuscendo a ottenere obiettivi che non sarebbero riusciti a ottenere se non si fossero messi in contrasto con altre startup di altre nazioni, direi che abbiamo ottenuto buoni obiettivi, hanno portato a casa degli investimenti hanno fatto del fatturato, sono riusciti a generare dei posti di lavoro”, ha spiegato Balbi, facendo un bilancio della missione dell’anno scorso.

Una storia di successo è quella di “Woolf”, startup che ha ideato un dispositivo indossabile per rendere più sicura la guida. “Hanno vinto un premio al Ces e quest’anno sono stati selezionati dalla Borsa italiana per un percorso di accelerazione, quindi hanno avuto un grande risultato da questo evento”, ha svelato Balbi. La speranza è ripetere e moltiplicare i risultati ottenuti al Ces dell’anno prossimo, che si svolgerà dalll’8 all’11 gennaio 2019 a Las Vegas.