Venerdì 30 novembre 2018 - 16:03

Leonardo e Siaarti insieme per l’eliambulanza del futuro

A Vergiate (Va) il congresso internazionale Remote 2018

Milano, 30 nov. (askanews) – Come sarà l’eliambulanza del futuro? Di quali equipaggiamenti sarà dotata per la stabilizzazione dei pazienti? Di questo e di molto altro si parlerà domani, primo dicembre 2018, al congresso internazionale Remote 2018 promosso da Siaarti (Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) nello stabilimento Leonardo di Vergiate (Va); due giorni interamente dedicati al futuro dell’elisoccorso.

L’evento vedrà la partecipazione, da vari Paesi, di esperti, operatori dei servizi di soccorso aereo, rappresentanti dell’industria di settore con tavole rotonde, presentazioni e esercitazioni dimostrative con elicotteri in statica e in volo. Nella stessa occasione saranno presentate da Siaarti proposte per le linee guida nel settore dell’elisoccorso in Italia.

Remote 2018 pone l’accento anche sull’innovazione tecnologica e su come implementare l’efficacia dei servizi di elisoccorso in condizioni ambientali e meteo critiche nonché sulla formazione del personale medico e dei piloti del futuro. L’Italia può rappresentare in questo senso un modello anche per altri sistemi sanitari in Europa e nel mondo.