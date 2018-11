Mercoledì 28 novembre 2018 - 18:16

Leonardo elicotteri e Siaarti insieme per l’elisoccorso

Partnership tra tecnologia ed esperienza per servizi piu efficaci

Milano, 28 nov. (askanews) – Leonardo elicotteri e Siaarti (Societa Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) hanno siglato un accordo di collaborazione nel campo dei servizi di elisoccorso che ha come obiettivo la crescita delle capacita di missione delle eliambulanze e dell’efficacia dei servizi medici collegati al loro impiego attraverso, per esempio, lo studio di nuove configurazioni interne dei futuri elicotteri, la definizione di nuove linee guida e standard per i medici e la loro formazione, sia in Italia che a livello internazionale.

Sfruttare appieno le potenzialità dell’elisoccorso, generando benefici per i cittadini e ottimizzazione delle risorse, richiede infatti una focalizzazione sulla capacità dell’elicottero che deve essere in grado di volare di giorno e di notte, in tutte le condizioni meteo e in tutti gli ambienti, la valorizzazione del ruolo del personale medico, nella quasi totalità dei casi rappresentato da medici anestesisti rianimatori e l’efficace interazione tra l’esperienza del medico e le tecnologie presenti a bordo.

Nell’ambito della collaborazione, Siaarti contribuirà al miglioramento delle capacita delle eliambulanze in linea con l’evoluzione dei requisiti operativi e scientifici e all’analisi delle esigenze del personale medico e del sistema sanitario nazionale, fornendo anche supporto per l’addestramento. Leonardo, invece, metterà a fattor comune e a disposizione di Siaarti capacità industriali e tecnologiche e la propria esperienza nel settore dell’elisoccorso a livello internazionale. L’accordo s’inserisce in un percorso di collaborazioni gia esistenti tra Leonardo e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e l’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Ara Critica (AAROI-EMAC).

Siaarti presenterà lo stato dell’arte del lavoro di stesura delle raccomandazioni e delle nuove linee guida nel settore dell’elisoccorso nel corso del Congresso Internazionale Remote in programma nello stabilimento Leonardo di Vergiate (Varese) l’1 e 2 dicembre 2018.