Lunedì 19 novembre 2018 - 19:33

Asi festeggia 20 anni di Iss e presenta esperimenti di Parmitano

A Roma primo impegno ufficiale del commissario Piero Benvenuti

Milano, 19 nov. (askanews) – Martedì 20 novembre 2018 Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Esa e tenente colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica militare, in videocollegamento con l’Asi a Roma, presenta i 7 esperimenti italiani che effettuerà, tra gli altri, nel corso della sua permanenza a bordo della Stazione spaziale internazionale per la missione dell’Esa “Beyond”.

Visibili nella sede dell’Asi modelli e descrizioni delle singole sperimentazioni, con le presentazioni dei rispettivi responsabili.

È anche il primo impegno ufficiale del neo commissario dell’Asi, l’astrofisico Piero Benvenuti che ha sostituito il fisico Roberto Battiston, esautorato dal ministro dell’Istruzione Bussetti.

L’Agenzia Spaziale Italiana, nel corso dell’evento, celebra i 20 anni di vita dell’Iss. Proprio il 20 novembre del 1988, infatti, inaugurando una nuova era dell’esplorazione spaziale, la russa Roscosmos mandava in orbita il modulo Zarjia, primo componente della Stazione spaziale internazionale, che oggi – grande quasi come un campo di calcio, con un volume abitabile paragonabile a quello di un Jumbo – è “Made in Italy” per oltre il 50 per cento. Più della metà dei suoi moduli pressurizzati, infatti, sono stati costruiti dall’industria aerospaziale italiana, compresa la straordinaria Cupola, la finestra spaziale che affaccia sulla Terra.

Parmitano sarà nello Spazio dal luglio 2019 a gennaio 2020 per la sua seconda missione di lunga durata, dopo “Volare” del 2013 e, negli ultimi tre mesi, sarà anche il comandante della base orbitante, primo italiano a svolgere questo compito.

@Astro_Luca in questi giorni è a Baikonur, in Kazakhstan, in quarantena in quanto membro dell’equipaggio di backup della Expedition 58-59 la cui partenza per l’Iss è prevista per il 3 dicembre 2018.