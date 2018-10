Martedì 30 ottobre 2018 - 13:18

Erc Starting Grants 2019: 3.106 ricercatori in lizza per 390 premi

Budget totale 580 mln euro. In estate l'annuncio dei vincitori

Roma, 30 ott. (askanews) – Sono 3.106 le proposte di progetto inviate all’European Research Council in risposta alla call per gli Starting Grants 2019, finanziamenti europei per un massimo di 1,5 milioni di euro in 5 anni riservati a ricercatori con 2-7 anni di esperienza post-dottorato. A darne notizia è lo stesso ERC che ha diffuso le prime statistiche relative al bando chiuso il 17 ottobre.

Le domande ricevute dall’Erc sono leggermente diminuite rispetto alla precedente tornata di Starting Grants (-2%), con le ricercatrici che rappresentano il 39% degli aspiranti ai premi (erano il 37%). Quanto agli ambiti di ricerca, la più alta partecipazione si registra come di consueto nel dominio Scienze fisiche e ingegneria (1.363 domande), a seguire Scienze sociali e umanistiche (876) e Scienze della vita (867).

Per l’European Research Council inizia ora la fase di valutazione delle proposte che porterà all’annuncio dei progetti selezionati atteso per la prossima estate. Il budget 2019 per gli Starting Grants ammonta a 580 milioni di euro (lo stesso del 2018) che andranno a finanziare circa 390 progetti.

Quanto alle altre categoria di finanziamenti, il Work Programme 2019 indica 602 mln di euro per i Consolidator Grants (314 premi, riservati a ricercatori eccellenti con 7-12 anni di esperienza post doc), 391 mln agli Advanced Grants (166 premi stimati, rivolti alle migliori menti di qualsiasi età e nazionalità purché già di alto livello), 400 mln per i Synergy Grants (48) e 25 mln di euro per Proof of Concept (167).