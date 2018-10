Lunedì 29 ottobre 2018 - 14:22

Tecnologie quantistiche, lanciata iniziativa Ue da 1 mld euro

Europa in prima linea con Quantum Flagship. Al via 20 progetti

Roma, 29 ott. (askanews) – L’Europa punta a collocarsi in prima linea nella seconda rivoluzione quantistica, con un’importante iniziativa da 1 miliardo di euro, la “Quantum Technologies Flagship” lanciata oggi in occasione di un evento di alto livello a Vienna, ospitato dalla presidenza austriaca del Consiglio dell’UE.

La Flagship finanzierà oltre 5000 tra i principali ricercatori europei di tecnologie quantistiche nei prossimi dieci anni e mira a collocare l’Europa in prima linea nella seconda rivoluzione quantistica. La sua visione a lungo termine – spiega la Commissione in una nota – è quella di sviluppare in Europa una rete quantistica, in cui computer quantistici, simulatori e sensori sono interconnessi attraverso reti di comunicazione quantistica. Ciò contribuirà a dare il via a un’industria europea quantistica competitiva, rendendo disponibili i risultati della ricerca come applicazioni commerciali e tecnologie dirompenti. La Flagship finanzierà inizialmente 20 progetti per un totale di 132 milioni di euro tramite il programma Horizon 2020 e dal 2021 in poi si prevede di finanziare altri 130 progetti. Il suo bilancio totale dovrebbe raggiungere 1 miliardo di euro, fornendo finanziamenti per l’intera catena del valore quantico in Europa, dalla ricerca di base alla fase industriale.

Andrus Ansip, vicepresidente della Commissione per il mercato unico digitale, ha dichiarato: “L’Europa è determinata a guidare lo sviluppo delle tecnologie quantistiche in tutto il mondo. Il progetto Quantum Technologies Flagship è parte della nostra ambizione di consolidare ed espandere l’eccellenza scientifica dell’Europa. Se vogliamo sbloccare il pieno potenziale delle tecnologie quantistiche, abbiamo bisogno di sviluppare una solida base industriale facendo pieno uso della nostra ricerca”. Mariya Gabriel, commissario per l’economia e la società digitale, ha aggiunto: “La Quantum Technologies Flagship costituirà una pietra miliare della strategia europea per guidare lo sviluppo delle tecnologie quantistiche in futuro. L’informatica quantistica promette di aumentare la velocità di elaborazione per ordine di grandezza e l’Europa ha bisogno di unire i propri sforzi nella corsa verso i primi computer quantici funzionali”.

Agli inizi del 20esimo secolo, la prima rivoluzione quantistica ha permesso agli scienziati di comprendere e utilizzare effetti quantistici di base nei dispositivi, come transistor e microprocessori, manipolando e rilevamento singole particelle. La seconda rivoluzione quantistica renderà possibile l’uso di effetti quantistici per compiere importanti progressi tecnologici in molte aree, tra cui calcolo, rilevamento e metrologia, simulazioni, crittografia e telecomunicazioni. I vantaggi per i cittadini includeranno infine sensori ultra-precisi da utilizzare in medicina e Quantum Key Distribution (QKD) per migliorare la sicurezza dei dati digitali.

Da questo mese di ottobre e fino al settembre 2021, 20 progetti saranno finanziati dalla Flagship sotto il coordinamento della Commissione. Si concentreranno su quattro aree di applicazione – comunicazione quantica, calcolo quantistico, simulazione quantistica, metrologia e rilevamento quantistico – nonché sulla scienza alla base delle tecnologie quantistiche. Più di un terzo dei partecipanti sono aziende industriali di una vasta gamma di settori, con una grande percentuale di PMI.

Sono in corso negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione per garantire che la ricerca e lo sviluppo quantistici saranno finanziati nel quadro finanziario pluriennale dell’UE per il 2021-2028. Le tecnologie quantistiche saranno supportate dal prossimo programma Horizon Europe proposto per ricerca e applicazioni spaziali, nonché dal programma Digital Europe, che svilupperà e rafforzerà le capacità digitali strategiche dell’Europa, supportando lo sviluppo dei primi computer quantici europei e la loro integrazione con i supercomputer classici e di un’infrastruttura di comunicazione quantistica paneuropea.