Venerdì 26 ottobre 2018 - 13:31

Spazio,in vista Ministeriale Esa così l’Europa si prepara al futuro

Italia tra firmatari accordo uso istituzionale Ariane 6 e Vega C

Roma, 26 ott. (askanews) – In attesa della Ministeriale Esa che si terrà a novembre 2019, l’Europa spaziale ha tracciato a Madrid il cammino verso il futuro. I ministri Esa responsabili delle attività spaziali si sono incontrati nella capitale spagnola per la Riunione Ministeriale Intermedia – presieduta dal ministro spagnolo della Scienza, dell’Innovazione e dell’Università, Pedro Duque – per esaminare le proposte per il futuro dell’Europa nello spazio che saranno poi presentate a novembre dell’anno prossimo alla Ministeriale Esa Space19+ che si terrà sempre in Spagna, a Siviglia. E a margine dell’incontro l’Agenzia spaziale italiana ha firmato un accordo con l’Esa per la futura installazione del telescopio Fly-Eye in Sicilia e una dichiarazione congiunta tra Italia, Francia, Germania, Svizzera Spagna e la stessa Esa per l’utilizzo dei lanciatori di nuova generazione Vega C e Ariane 6 per mettere in orbita carichi istituzionali dei paesi Ue.

La proposta programmatica – si legge in un comunicato diffuso dall’Agenzia spaziale europea al termine dell’incontro – è omnicomprensiva in quanto affronta tutti gli aspetti delle attività spaziali: scienza ed esplorazione, applicazioni, accesso allo spazio, operazioni e Ricerca & Sviluppo, compreso il settore emergente della Sicurezza Spaziale. Quest’ultimo pilastro è dedicato alla protezione dell’infrastruttura affrontando sfide come la meteorologia spaziale, la difesa planetaria dagli oggetti vicini alla Terra ed i detriti spaziali, con entrambi gli aspetti di mitigazione e di soluzione. In aggiunta, oltre alla sicurezza informatica, propone di consentire l’ulteriore utilizzo della tecnologia spaziale per applicazioni concrete del settore della sicurezza sulla Terra (per esempio sicurezza marittima – compresi navigazione autonoma, gestione delle catastrofi, sicurezza delle frontiere e supporto alla sicurezza del traffico aereo attraverso le comunicazioni satellitari).

Per quanto riguarda il contenuto programmatico, le decisioni che gli Stati Membri dovranno affrontare a Space19+ riguarderanno tre aspetti principali: ripristinare il programma ESA di scienza come leader mondiale nella fisica dell’Universo, invertendo il lungo declino nel potere d’acquisto del livello delle risorse; rendere l’Europa centrale nella nuova era di esplorazione spaziale globale – avanti verso la Luna ed oltre fino a Marte – lavorando con gli attuali partner (ad es. Stati Uniti d’America) e con nuovi (ad es. Cina); collaborare con l’industria per ottenere crescita economica e benefici per la società nei tradizionali settori di applicazione come pure nel nuovo settore emergente della sicurezza spaziale (per esempio satelliti per comunicazioni globali in 5G; gestire minacce dovute ad eventi meteorologici estremi; rendere possibili nuove opportunità e mercati nello spazio come i servizi di manutenzione in orbita) sia attraverso le tradizionali collaborazioni e progetti, sia spingendo per un maggiore coinvolgimento industriale e responsabilità; e rinforzare gli spin-in e spin-off dell’innovazione tecnica.

Sul fronte della solida collaborazione ESA-UE basata sugli sviluppi comuni, garantire la continuità e l’evoluzione della Componente Spazio di Copernicus e garantire le attività di ricerca e sviluppo nel settore della Navigazione che saranno viste come precursore per la prossima generazione del sistema GNSS europeo.

La proposta tocca anche aspetti politici e normativi, guardando a un rafforzamento della politica industriale dell’ESA per permettere decisioni più rapide e processi più snelli, e processi tagliati su misura per tipo di attività o progetto; alla necessità di stabilire delle priorità in materia di sicurezza spaziale per consentire mercati futuri; e sostenere la competitività dell’Europa nel settore di accesso allo spazio impegnandosi in una politica di ‘vola europeo’ per le missioni ESA. I ministri presenti a Madrid hanno anche adottato due risoluzioni: una che dà mandato al direttore generale dell’Esa per stabilire relazioni adeguate tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Unione Europea, l’altra che fornisce linee guida strategiche per la preparazione dei programmi e delle attività dell’Agenzia.

Positivo per l’Italia il prevertice di Madrid. A margine dell’incontro, l’Agenzia spaziale italiana, come detto, ha firmato un accordo con l’Esa per l’istallazione sul Monte Mufara del Fly-Eye Telescope, il primo nel genere, destinato al monitoraggio di parte del cielo nella ricerca e identificazione di tracce inizialmente molto deboli di nuovi asteroidi per poterne valutare il potenziale livello di pericolosità per la Terra. “Il problema degli asteroidi e la loro identificazione e tracciamento è un problema molto importante”, ha sottolineato il presidente dell’Asi Roberto Battiston, presente a Madrid con la delegazione italiana guidata da Stefano Gualandris (consigliere del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che ha la delega sulla Spazio). “Questo strumento brevettato in Italia e costruito da una ditta italiana in un contesto di collaborazione internazionale, – ha aggiunto Battiston – sarà dapprima installato a Matera (centro di Geodesia Spaziale dell’Asi, ndr) per la sua calibrazione e poi sul monte Mufara nel Parco delle Madonie. Questo strumento avanzatissimo – conclude Battiston – permetterà all’Italia una capacità unica a livello europeo di tracciare di identificare potenziali asteroidi pericolosi per il nostro pianeta”.

Quanto alla dichiarazione congiunta tra Italia, Francia, Germania, Svizzera Spagna e la stessa Esa per l’utilizzo dei lanciatori di nuova generazione Vega C e Ariane 6 per mettere in orbita carichi istituzionali dei Paesi Ue, per il presidente dell’Asi si tratta di “una iniziativa politicamente di estrema rilevanza che mostra l’unità di intenzione espressa dai Paesi firmatari, come anche sarà per la Commissione europea che da sola acquisterà più di 20 lanci nel prossimo Frame Board Program”. “È un messaggio molto forte nei confronti degli Stati Uniti d’America dove vige un Buy American Act che obbliga le istituzioni americane a comperare sul mercato americano creando una distorsione del mercato stesso. L’Europa con questa azione di carattere politico – ha sottolineato Battiston – fa fronte comune nell’acquisto dei lanciatori europei per lanciare payload istituzionali. Una svolta storica rispetto alle politiche passate in cui in cui ogni Paese sviluppava una propria politica nei confronti dell’acquisto dei lanciatori. Inoltre testimonia quanto sia importante il mercato dei lanciatori in Europa e quanto sia grande lo sforzo dei paesi dell’Esa nel settore”. A margine di questo accordo, la Spagna ha poi annunciato ufficialmente l’acquisto di un lancio del Vega per mettere in orbita il satellite spagnolo Ingenio.