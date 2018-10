Venerdì 26 ottobre 2018 - 15:41

Spazio, Avio: Stati Ue confermano strategicità accesso autonomo

L'Ad Ranzo commenta le decisioni della ministeriale di Madrid

Roma, 26 ott. (askanews) – “La firma di un accordo tra Stati Membri Europei per il lancio dei loro satelliti con i nuovi Ariane 6 e Vega C è un evidente segno della strategicità e rilevanza dell’accesso autonomo allo spazio quale fattore di crescita per l’economia e per la sicurezza di tutti i cittadini europei, oltre che un importante segno di fiducia nell’affidabilità di questa nuova generazione di lanciatori innovativi e competitivi”. Lo dichiara Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio, commentando la “European Space Agency Interim Ministerial Conference” svoltasi ieri a Madrid, nel corso della quale Esa, Germania, Francia, Italia, Spagna e Svizzera hanno firmato una dichiarazione congiunta per sostenere l’industria europea dei lanciatori.

Tale accordo – spiega Avio – conferma la visione strategica di lungo periodo dei paesi europei di lanciare i loro satelliti con i lanciatori di ultima generazione Vega C e Ariane 6, aprendo la strada per l’inizio della loro operatività, che avverrà rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

Inoltre, nel corso della ministeriale di medio termine di Madrid il ministro della Scienza e della Ricerca Spagnolo Pedro Duque ha annunciato che Seosat Ingenio, un satellite per l’osservazione della terra spagnolo, sarà lanciato dal lanciatore Vega entro la fine del 2019.

Si tratta di un annuncio – si legge ancora sul sito di Avio, l’azienda che progetta, sviluppa e realizza in Italia il Vega – che segue le vendite recenti del Vega del mese scorso per la Korean Aerospace Research Institute e quello per il Ministero della Difesa del Lussemburgo: una sequenza di successi che conferma l’attrattività del Vega per diversi clienti globali che necessitano di posizionare in orbita satelliti avanzati per l’osservazione della terra.