Giovedì 25 ottobre 2018 - 20:28

Accordo Asi-Esa, in Sicilia telescopio darà caccia ad asteroidi

Battiston: due accordi firmati a Interministeriale Madrid

Roma, 25 ott. (askanews) – “L’Italia ha firmato due importanti accordi, il primo con altre cinque istituzioni: Italia, Francia, Germania, Svizzera e Spagna ed Esa per l’utilizzo dei lanciatori europei, Ariane 6 e Vega C, per mettere in orbita i carichi istituzionali dei paesi europei”. Il secondo accordo, invece, è per l’installazione di un telescopio in Sicilia che osserverà gli asteroidi. A spiegarlo è stato il presidente dell’Asi, l’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston commentando gli accordi firmati all’Intermediate Ministerial Meeting, organizzata il 25 ottobre a Madrid in vista della Consiglio Ministeriale del 2019.

Per Battiston “è una iniziativa politicamente di estrema rilevanza che mostra le unità di intenzione dei sei principali paesi o nel caso dell’Esa istituzioni europee a cui si aggiungerà certamente la Commissione europea che da sola acquisirà più di 20 lanci” nel prossimo programme “e quindi dichiarano l’intenzione di utilizzare per i propri carichi istituzionali i lanciatori fabbricati in Europa”.

Il secondo accordo, firmato da Asi ed Esa riguarda invece “l’installazione sul monte Fara in Sicilia del primo telescopio chiamato Fly Eye destinato al monitoraggio di parte del cielo nella identificazione di tracce molto deboli di nuovi asteroidi” per poterne valutare “il potenziale pericolo che possono colpire la terra”. Il cacciatore di asteroidi europeo sarà collocato nel parco delle Madonie.