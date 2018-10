Sabato 20 ottobre 2018 - 08:57

Spazio, il ruolo dell’industria italiana in missione BepiColombo

Leonardo e Thales Alenia Space in prima linea

Darmstadt, 20 ott. (askanews) – A bordo di BepiColombo, la missione euro-giapponese progettata per raccogliere i dati necessari allo studio di Mercurio, ci sono 4 strumenti italiani (More, Isa, Serena e la suite Simbiosys più lo strumento franco-italiano Phebus).

Il satellite euro-giapponese è stato sviluppato sotto la leadership del prime contractor Airbus Defense and Space (ADS) GmbH. Thales Alenia Space, JV tra Thales 67% e Leonardo 33% è parte del Core Team ed ha coordinando un team industriale di 35 aziende europee . In particolare è responsabile dei sistemi di telecomunicazione, controllo termico, distribuzione della potenza elettrica, della integrazione e prove del satellite completo e del supporto alla campagna di lancio. L’azienda, inoltre, sviluppa direttamente il Deep Space Trasponder – trasponditore in banda X e Ka, i computer di bordo, la memoria di massa e l’antenna ad alto guadagno. Thales Alenia Space ha inoltre sviluppato per l’Agenzia Spaziale Italiana l’ esperimento di radioscienza MORE e l’accelerometro ISA.

Gli obiettivi principali di MORE sono la misurazione dello stato di rotazione di Mercurio, la misurazione della struttura del campo gravitazionale complessivo e l’esecuzione di un cospicuo numero di test sulla Teoria della Relatività generale di Einstein misurando l’orbita del Pianeta intorno al sole e la propagazione delle onde elettromagnetiche da/verso la Terra. MORE, quindi, aiuterà a determinare il campo gravitazionale di Mercurio oltre che la dimensione e lo stato fisico del suo nucleo.

Lo scopo primario di ISA, invece, è quello di misurare, con sensibilità elevatissima, le accelerazioni non gravitazionali che agiscono sul veicolo spaziale MPO (Mercury Planetary Orbiter), che sono una fonte significativa di errore nelle misurazioni degli esperimenti scientifici radio.

SERENA (Search for Exosphere Refilling and Emitted Neutral Abundances), infine, è l’esperimento per lo studio dell’ambiente particellare di Mercurio, vale a dire l’esosfera,

Leonardo, inoltre, ha realizzato, in qualità di Prime Contractor industriale, il pacchetto combinato (anche chiamato “suite”) di strumenti scientifici SIMBIO-SYS (Spectrometers and Imagers for MPO BepiColombo Integrated Observatory SYStem) fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana per la missione BepiColombo.

SIMBIO-SYS è composto da tre strumenti in uno: una camera ad alta risoluzione per lo studio dettagliato della topografia di Mercurio, una stereocamera per la ricostruzione in 3D di tutta la sua superficie e una camera iperspettrale dedicata allo studio della composizione chimico-fisica del pianeta. Si tratta di uno strumento molto complesso, che sarà responsabile per il 50% dell’intero archivio dati che varrà raccolto dalla missione. Leonardo ha fornito anche i sensori d’assetto che guideranno la sonda dell’ESA durante il suo viaggio nell’interno del Sistema solare.

Telespazio, infine, attraverso la controllata Telespazio VEGA Deutschland, ha invece sviluppato alcuni importanti sistemi per il segmento di terra della missione – tra questi il sistema di pianificazione, il simulatore operativo e l’infrastruttura di informazione e comunicazione – ed è coinvolta nelle operazioni di missione di BepiColombo per la stazione di terra, i veicoli spaziali e per le dinamiche di volo.