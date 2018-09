Giovedì 6 settembre 2018 - 12:14

Politecnico di Milano in progetto europeo per microscopio Prochip

Servirà a comprendere la struttura delle celle tumorali

Milano, 6 set. (askanews) – Il Politecnico di Milano sta collaborando allo sviluppo di un minuscolo microscopio a superisoluzione in grado di comprendere la struttura delle celle tumorali e sviluppare terapie personalizzate. Si tratta del progetto europeo Prochip, coordinato dal Cnr, che mira a realizzare uno strumento in grado di analizzare un elevato numero di cellule tumorali e ottenere informazioni sulla distribuzione spaziale della cromatina, in modo da individuare un parametro da utilizzare come marcatore tumorale. La possibilità di osservare la distribuzione della cromatina aiuterà a decifrare l’eterogeneità di certe tipologie di cancro, ma anche a valutarne la risposta alle terapie e riuscire a sviluppare una medicina personalizzata per ogni specifico paziente.

È ormai evidente che le origini del cancro possono essere sia genetiche che epigenetiche, ovvero che il cancro è causato non solo da mutazioni della sequenza del Dna, ma anche da mutazioni della sua struttura, costituita da strati di cromatina. Studi epigenetici, che analizzano i meccanismi responsabili di cambiamenti ereditabili nel genoma, hanno infatti dimostrato come il microambiente possa influenzare il comportamento cellulare provocando alterazioni nella struttura della cromatina all’interno del nucleo cellulare portando così alla trasformazione di cellule da sane a tumorali.