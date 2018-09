Mercoledì 5 settembre 2018 - 14:27

Fake news, a Università Campus Bio-Medico corso per contrastarle

Per operatori settori media, comunicazione e sicurezza aziendale

Roma, 5 set. (askanews) – Nell’era della connessione perenne e delle opinioni pubbliche formate in Rete, comprendere il fenomeno delle fake news sui social media, le modalità della loro diffusione e le possibili strategie per contrastarle assume un’importanza particolare, come dimostrano recenti casi come quello di Cambridge Analytica. Per questo l’Università Campus Bio-Medico di Roma, nell’ambito delle attività del suo Master universitario di II livello in Homeland Security, ha attivato un corso di Alta Formazione che il 12 e 13 ottobre illustrerà ai partecipanti metodi e tecniche per l’analisi e il contrasto delle cosiddette “bufale” online.

Non si tratta di un fenomeno del tutto nuovo, spiega Roberto Setola, professore associato presso la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria e direttore del master dell’Università Campus Bio-Medico, ma nel tempo “sono cambiati i mezzi di diffusione con una incredibile accelerazione sia dal punto di vista temporale sia spaziale. Una notizia può in pochi secondi raggiungere centinaia di migliaia di utenti, rendendo difficile qualunque controllo a priori della sua veridicità”.

Le cosiddette bufale – prosegue il docente – spesso si basano su “strategie che mirano non solo a diffondere elementi non veritieri, ma anche ad enfatizzare elementi o aspetti secondari – in genere non coperti dalla comunicazione istituzionale – per aumentare a dismisura la visibilità sui mass-media di un evento negativo con amplificazione delle conseguenze ben oltre l’effettivo valore dell’evento stesso”.

Per queste ragioni, conclude Setola, “il messaggio che deve passare è che, per arginare il fenomeno, tutti gli attori devono essere coinvolti in un processo di formazione: da coloro che operano nel settore dei media e della comunicazione, ai singoli cittadini, agli operatori della security privata e pubblica”. Il corso è stato progettato insieme ad Antonio Scala del Cnr e Walter Quattrociocchi della Università Ca’ Foscari. Maggiori informazioni su modalità di iscrizione e svolgimento dell’attività didattica si possono trovare sul sito dell’Università Campus Bio-Medico.

(Fonte: Cyber Affairs)