Lunedì 3 settembre 2018 - 17:37

Spazio, “Bepi Colombo” pronto al lancio il 19 ottobre 2018

Entra nel vivo la missione Esa-Jaxa sul pianeta Mercurio

Milano, 3 set. (askanews) – Entra nel vivo la prima – e più ambiziosa – missione europea su Mercurio; i due moduli orbitali (Mpo e Mmo) dei tre che compongono la sonda “Bepi Colombo”, missione congiunta tra le agenzie spaziali europea e giapponese, Esa e Jaxa, sono stati assemblati nella loro configurazione finale di lancio, mentre al modulo di trasporto è stato dato il via libera per essere caricato del propellente che servirà a raggiungere il più piccolo pianeta del sistema solare, che orbita a soli 58 milioni di Km dal Sole.

La missione ha superato tutti gli esami finali di qualifica al volo, quindi c’è luce verde per il lancio che – salvo imprevisti – dovrebbe avvenire il 19 ottobre 2018 alle 3.45 (ora italiana) con un razzo Ariane 5, dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese.

Il viaggio verso Mercurio durerà 7 anni. Le due sonde orbitali: l’Mpo (Mercury Planetary Orbiter) dell’Esa e l’Mmo (Mercury Magnetospheric Orbiter) della Jaxa, capaci di operare autonomamente, si separeranno una volta giunte nell’orbita del pianeta, nel 2025. Obiettivo della doppia missione: studiare l’origine e l’evoluzione del pianeta, la composizione della sua esile atmosfera residua e l’interazione del vento solare con il suo esiguo campo magnetico che non riesce a bloccare i livelli altissimi di radiazioni nonché la geologia della superficie che ha temperature infernali, variabili tra +450 e -180 gradi Celsius.

Alla missione è stato dato il nome di Giuseppe Colombo, lo scienziato italiano che scoprì la relazione tra i moti di rotazione e rivoluzione di Mercurio. E italiana è anche parte della tecnologia a bordo con 4 strumenti “made in Italy” degli 11 che Bepi Colombo porta a bordo per la cattura di immagini del pianeta, per le comunicazioni, per lo studio della relatività generale e per l’analisi dei pochi gas ancora presenti nell’atmosfera. Italiana anche la leadership del progetto, con Thales Alenia Space (Leonardo) che coordina le 35 aziende coinvolte nel progetto.