Lunedì 3 settembre 2018 - 12:39

L’astronauta Maurizio Cheli nel Cda dell’Asi

Nominato dal Mise, Di Maio: le persone giuste al posto giusto

Milano, 3 set. (askanews) – Maurizio Cheli sarà il primo astronauta a far parte del Consiglio d’amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), l’ente governativo che ha il compito di predisporre e attuare la politica aerospaziale italiana. La designazione di Cheli è stata fatta dal ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in vista della prima riunione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale del 6 settembre 2018. Dopo la valutazione, sarà il Miur, come ministero vigilante a procedere al decreto di nomina.

Cheli, ha scritto su internet il ministro Luigi Di Maio, “ha un curriculum impressionante, esperienze professionali di altissimo livello nonché numerose onorificenze. Ha al suo attivo oltre 370 ore di attività spaziale e 5000 ore di volo su oltre 100 diversi tipi di velivoli. Gli appassionati di Formula 1 si ricorderanno di lui perchè nel 2003 ha pilotato l’Eurofighter “Typhoon” nella sfida con la Ferrari di Michael Schumacher vincendo per 2-1. Cheli è un’eccellenza italiana e il nostro governo ha deciso di valorizzare al massimo le sue competenze. Un piccolo passo per Maurizio Cheli, un grande passo per la meritocrazia in questo Paese. Finalmente le persone giuste al posto giusto”.

Maurizio Cheli, già pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare, è stato il primo astronauta “professionista” italiano (il secondo in assoluto dopo Franco Malerba) ed è andato nello Spazio nel 1996 come Mission specialist della missione Sts-75 con lo Space Shuttle “Columbia”. Con lui, c’era un altro astronauta italiano: Umberto Guidoni, Payload specialist del satellite “al guinzaglio” Tethered. Rientrato sulla Terra dopo 15 giorni, 17 ore, 41 minuti e 25 secondi, ha ricoperto il ruolo di capo pilota collaudatore di Alenia aeronautica, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del caccia europeo Eurofighter. Negli ultimi anni, senza mai abbandonare l’attività di volo, è diventato anche imprenditore nel settore dell’aviazione da diporto come costruttore e collaudatore di aerei ultraleggeri, speaker, divulgatore scientifico e scrittore con il libro “Tutto in un istante”.

Capace da sempre di reinventarsi e rimettersi in gioco in ogni fase della sua poliedrica vita di successi, dentro e fuori dal mondo, il 17 maggio del 2018 Cheli ha scalato il monte Everest, divenendo il primo astronauta a conquistare la vetta più alta del mondo.