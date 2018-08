Venerdì 31 agosto 2018 - 16:13

Si rasserena il cielo di Marte, Opportunity potrebbe risvegliarsi

Sta finendo la tempesta di sabbia che ha bloccato il rover Nasa

Roma, 31 ago. (askanews) – Sta scemando su Marte l’immensa tempesta di sabbia, rilevata per la prima volta il 30 maggio scorso, che ha bloccato il robot Opportunity. Con il progressivo rasserenamento dei cieli marziani il rover della Nasa, che non dà più segni di vita dal 10 giugno, potrebbe “risvegliarsi”.

Gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della Nasa a Pasadena, in California – spiega l’agenzia spaziale americana sul proprio sito -, ritengono infatti che il rover, attualmente fermo nella “valle della Perseveranza” e alimentato ad energia solare, riceverà presto abbastanza luce da riuscire ad avviare automaticamente le procedure di recupero, ovviamente se nel frattempo non ha subìto danni più seri.

Per prepararsi all’eventualità, il team della missione Opportunity ha sviluppato un piano in due fasi per ottenere la più alta probabilità di comunicare con successo con il rover e riportarlo online.

“Il sole sta penetrando la foschia sopra la Perseverance Valley, e presto ci sarà abbastanza luce solare perché Opportunity riesca a ricaricare le batterie”, ha detto John Callas, project manager di Opportunity al Jpl della Nasa. “Quando il livello di tau (una misura della quantità di particolato nel cielo marziano) scenderà al di sotto di 1,5, cominceremo una serie di tentativi di comunicare col rover inviando comandi tramite le antenne del Deep Space Network della Nasa. In caso di reazioni da parte di Opportunity, inizieremo un processo di verifica delle sue condizioni per riportarlo online”.

L’ultima comunicazione del rover con la Terra risale il 10 giugno e il suo attuale “stato di salute” è sconosciuto.

Con il rasserenamento dei cieli marziani, i responsabili della missione sperano che il rover tenti di chiamare autonomamente a casa, ma sono anche preparati a un lungo periodo di silenzio. “Se non riusciremo a stabilire un contatto entro 45 giorni saremo costretti a concludere che la polvere che ha bloccato la luce solare e il freddo marziano hanno cospirato per causare un qualche tipo di guasto dal quale il rover probabilmente non si riavrà mai”, ha detto Callas. “A quel punto la nostra fase attiva per tentare di comunicare con Oppurtuunity sarà terminata. Tuttavia, nell’improbabile caso che ci sia una grande quantità di sabbia sedimentata sui generatori solari che sta bloccando l’assorbimento di energia, continueremo gli sforzi di ascolto passivo per diversi mesi”.